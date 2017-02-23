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Общество

Мысли знаменитых женщин о мужчинах

Сегодня в Кыргызстане отмечают День защитника Отечества. Несмотря на то что на страже мира и спокойствия в стране стоят не только мужчины, но и женщины, 23 февраля больше ассоциируется с сильной половиной человечества. Поздравлять в этот день принято не только военных, сотрудников органов и спецслужб, но всех, кто носит гордое звание «мужчина».

Мы собрали для вас несколько интересных высказываний известных женщин о мужчинах. Кажется, многие из них недалеки от правды…

1Фаина Раневская

Советская актриса театра и кино. Современными журналистами часто именуется «одной из величайших русских актрис XX века» и «королевой второго плана».

«Мужчины что мыльные пузыри: первый всегда неудачен, второй уже лучше, но только третий по-настоящему красив и радужен», — говорила Фаина Раневская.

В сознании российского общества ее, наверное, чаще всего связывают с множеством изречений, большинство из которых стали крылатыми.

Настоящий мужчина - это мужчина, который точно помнит день рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет. Мужчина, который никогда не помнит дня рождения женщины, но точно знает, сколько ей лет, это ее муж.

2Мэрилин Монро

Американская киноактриса, певица и секс-символ 1950-х годов. Несмотря на то что Монро была высокооплачиваемой актрисой всего десятилетия, ее фильмы собрали $200 миллионов к моменту ее неожиданной смерти в 1962 году. Она до сих пор продолжает считаться кумиром популярной культуры.

«Мужчины питают искреннее уважение ко всему, что наводит скуку», — считает Мэрилин Монро.

Актрису обожали не только простые смертные. Ходили слухи о ее романе с президентом США Джоном Кеннеди, а также его братом Робертом Кеннеди. Мэрилин высоко ценила настоящих мужчин и не стеснялась говорить об этом.

Я согласна жить в мире, которым правят мужчины, до тех пор, пока могу быть в этом мире женщиной.

3Янина Ипохорская

Польская художница, журналистка, писательница и переводчица; автор большого количества известных афоризмов.

Если мужчина ищет женщину, которая всегда выглядит хорошо, умеет поддержать разговор, интересуется политикой, хорошо поет и при этом умолкает по первому требованию, значит, на самом деле ему нужна не женщина, а телевизор.

4Коко Шанель

Французский модельер, основавшая модный дом Chanel и оказавшая существенное влияние на европейскую моду XX века.

Если мужчина ваш, то, даже уйдя, он непременно вернется. Если не вернется, значит, либо не ваш, либо дурак, тогда не нужен он вам.

5Барбара Стрейзанд

Американская певица и актриса, также достигшая успеха как композитор, режиссер, продюсер и политический активист. Обладательница двух «Оскаров» в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучшая оригинальная песня», а также премий «Эмми», «Грэмми» и «Золотой глобус».

Сегодня мужчина считается джентльменом, если перед поцелуем вынимает сигарету изо рта.

6Клэр Люс

Фото: Клэр Люс со своим супругом Генри
Американский драматург, редактор, журналист, посол и конгрессмен США, представляющая штат Коннектикут.

Дом мужчины — его крепость, но только снаружи. Внутри это чаще всего детская комната.

7Кэтлин Норрис

Американская писательница, автор сентиментальной прозы, жена писателя Чарльза Норриса, за которого вышла замуж в 1909 году.

Есть мужчины, с которыми я бы могла провести вечность. Но не жизнь.

8Леди Диана

С 1981-го по 1996 год первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола. Широко известна как принцесса Диана, леди Диана или леди Ди. По данным опроса, проведенного в 2002 году вещательной компанией Би-би-си, Диана заняла 3-е место в списке ста величайших британцев в истории.

Мужчины лгут меньше, чем женщины. Кроме тех случаев, когда они говорят о своих чувствах.

9Анджелина Джоли

Американская актриса, кинорежиссер и сценарист, фотомодель, посол доброй воли ООН. Обладательница премии «Оскар», трех «Золотых глобусов» (первая актриса в истории, три года подряд выигрывавшая премию) и двух премий Гильдии киноактеров США.

Какой бы сильной ни была женщина, она ждет мужчину сильнее себя… и не для того, чтобы он ограничивал ей свободу, а для того, чтобы он дал ей право быть слабой.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45729/
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