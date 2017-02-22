Абеков и Мурзалиев должны возместить ущерб вместе, требует гособвинение

Адвокат
Слушание по делу MegaCom в ВС КР назначили на 28 февраля.
«Они хотят, чтобы по гражданскому иску суд пересмотрел решение предыдущей инстанции. По мнению прокуратуры, мой подзащитный и бывший глава компании Азамат Мурзалиев должны возместить ущерб, как говорится, солидарно, а не каждый в отдельности», — сказал Абаз Мамбетакунов.
Ранее адвокаты подсудимых представителей
Бишкекский городской суд оставил в силе приговор первой инстанции. Бывший советник главы
Азамата Мурзалиева суд приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Директор компании «Новострой сервис» Аман уулу Кенжебек по решению суда проведет в колонии восемь лет. Суд признал их виновными по всем инкриминируемым деяниям.