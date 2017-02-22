Политзаключенного, отсидевшего 17 лет, освободили в Узбекистане

В Узбекистане сегодня освободили бывшего главного редактора газеты «Эрк» Мухаммада Бекжана, который находился в заключении с 1999 года. Об этом сообщило агентство «Фергана».

Как сообщила его дочь Айгуль Бекжан, ее отца выпустили из колонии в Зарафшане, и вместе с родственниками он направился в Ташкент. Его семья — супруга и живущие в США дочери — с нетерпением ждет его после почти 18-летнего отсутствия.

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Первые сообщения о скором освобождении Мухаммада Бекжана родственники получили негласно месяц назад. На каких условиях освободили политзаключенного, пока неизвестно.

Мухаммаду Бекжану 62 года. Он брат Мухаммада Салиха — оппозиционера, лидера Народного движения Узбекистана. В 1999 году Бекжана арестовали, обвинив в причастности к взрывам в Ташкенте 16 февраля 1999 года.

Бекжан отрицал все обвинения. Во время следствия его жестоко пытали, письменное заявление об этом тайно вынесли из зала суда. Тогда впервые в истории независимого Узбекистана информация о пытках в тюрьмах стала достоянием широкой общественности.

В августе 1999 года суд приговорил Бекжанова к 15 годам заключения. Однако в декабре 2011 года против него сфабриковали дело по статье 221 («Неповиновение законным требованиям администрации учреждения исполнения наказания») и в январе 2012-го осудили еще на пять лет заключения.