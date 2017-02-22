Политзаключенного, отсидевшего 17 лет, освободили в Узбекистане

В Узбекистане сегодня освободили бывшего главного редактора газеты «Эрк» Мухаммада Бекжана, который находился в заключении с 1999 года. Об этом сообщило агентство «Фергана».
Как сообщила его дочь Айгуль Бекжан, ее отца выпустили из колонии в Зарафшане, и вместе с родственниками он направился в Ташкент. Его семья — супруга и живущие в США дочери — с нетерпением ждет его после почти
Первые сообщения о скором освобождении Мухаммада Бекжана родственники получили негласно месяц назад. На каких условиях освободили политзаключенного, пока неизвестно.
Мухаммаду Бекжану 62 года. Он брат Мухаммада Салиха — оппозиционера, лидера Народного движения Узбекистана. В 1999 году Бекжана арестовали, обвинив в причастности к взрывам в Ташкенте 16 февраля 1999 года.
Бекжан отрицал все обвинения. Во время следствия его жестоко пытали, письменное заявление об этом тайно вынесли из зала суда. Тогда впервые в истории независимого Узбекистана информация о пытках в тюрьмах стала достоянием широкой общественности.
В августе 1999 года суд приговорил Бекжанова к 15 годам заключения. Однако в декабре 2011 года против него сфабриковали дело по статье 221 («Неповиновение законным требованиям администрации учреждения исполнения наказания») и в январе
27 ноября 2013 года журналист стал лауреатом ежегодной премии Свободы прессы международной организации «Репортеры без границ».