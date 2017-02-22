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Общество

Пятьдесят тысяч евро пожертвовал аноним для спасения малыша Саньки Рипп

«Добрая волшебница, пожелавшая остаться неизвестной, перечислила на наш счет 50 тысяч евро (3 миллиона 655 тысяч сомов)», — написал на своей странице в Facebook отец Саши Рипп Антон.

Напомним, полуторагодовалый мальчик из Кыргызстана страдает редкой формой рака — лимфомой Беркитта. Лечение обойдется в $337 тысяч.

«Когда началось лечение нашего сына, сумма в $337 тысяч (23 миллиона 288 тысяч сомов) казалась недосягаемой. Но у нас ведь сейчас время волшебства. Торжественно объявляем о закрытии сбора. Теперь нам не только хватает на лечение, но еще и остается лишнее. Спасибо всем, кто в нас верил!» — написал папа Саньки Рипп.

Сообщается, что на днях будет готов отчет по пожертвованиям, что поступили за этот день на счета. Также во многих учреждениях Бишкека стоят урны благотворительности для Саши.

«Для того чтобы все подбить, необходимо время. Все оставшиеся деньги, с вашего разрешения, мы хотели бы перевести какому-нибудь другому нуждающемуся ребенку! Ведь чужих детей не бывает», — написал Антон Рипп.

Ранее российские врачи отказались госпитализировать маленького Сашу с диагнозом «лимфома Беркитта», сославшись на недостаточный опыт в лечении заболевания, но отозвались медики из Южной Кореи.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45724/
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