Подростковая преступность в 2016 году снизилась в Кыргызстане

В Кыргызстане в 2016 году подростковая преступность снизилась по сравнению с 2015-м на 24,1 процента — с 1 тысячи 71 факта до 812. Такие данные представили в пресс-службе правительства.

По их данным, снизилось и количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, на 16,6 процента — с 1 тысячи 10 фактов до 842.

Уменьшилось и количество преступлений сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних, на 39,5 процента — со 182 до 110 фактов.

Количество фактов вымогательства среди учащихся образовательных организаций снизилось на 41,6 процента: со 149 до 87 фактов.

В правительстве напоминают: в Кыргызстане реализуют Госпрограмму по развитию юстиции для детей на 2014–2018 годы. Приведенная выше статистика, по данным кабмина, свидетельствует о положительных результатах профилактической работы органов системы ювенальной юстиции.