Подростковая преступность в 2016 году снизилась в Кыргызстане

В Кыргызстане в 2016 году подростковая преступность снизилась по сравнению с
По их данным, снизилось и количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, на 16,6 процента — с 1 тысячи 10 фактов до 842.
Уменьшилось и количество преступлений сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних, на 39,5 процента — со 182 до 110 фактов.
В правительстве напоминают: в Кыргызстане реализуют Госпрограмму по развитию юстиции для детей на 2014–2018 годы. Приведенная выше статистика, по данным кабмина, свидетельствует о положительных результатах профилактической работы органов системы ювенальной юстиции.