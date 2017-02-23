ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества

Этот праздник объединяет все поколения граждан республики, людей всех возрастов и национальностей, потому что у всех нас одно Отечество, и оно нуждается в защите.

Сегодня мы поздравляем и совсем старых людей, которые вынесли на себе все тяготы военного лихолетья и в невероятно сложной борьбе одолели абсолютное зло — фашизм. И людей средних лет, переживших развал большой страны и сохранили нынешнюю республику от посягательств на ее независимость. И совсем молодых, которые сейчас служат в армии и, переняв эстафету защитников страны, обеспечивают соотечественникам возможность плодотворно трудиться и спокойно воспитывать детей, ведь самые маленькие когда-то тоже придут нам на смену.

Мы поздравляем воинов-«афганцев», участников баткенских событий, пограничников, военнослужащих Нацгвардии. Поздравляем сотрудников министерств чрезвычайных ситуаций и внутренних дел.

Поздравляем матерей наших дорогих мужчин, ведь это они родили и вырастили тех, кто нас сегодня защищает. Желаем всем здоровья и только мирных побед.

Простые истины, простые слова. Счастье в том, что у нас есть и Отечество, и защитники.

С праздником!