Папа дома с ребенком. Четырехмесячный танцор стал звездой Интернета

В ролике под названием «Когда дома только парни» малыша держит на руках его папа Адам Баллард. Отец ловко переставляет ножки сына. При этом малышу нравится происходящее, он улыбается и смеется. У Адама есть еще двухлетняя дочка Зоуи.

«Когда мы остаемся дома с моим сыном Майлзом, то находим творческие способы провести время. Спасибо за обратную связь!» — подписал видео отец малыша.

За плечами Балларда актерское прошлое. С рождением сына Адам проводит время с крохой, пока его жена Келли на работе. В то же время папа Майлза поддерживает хорошую физическую форму и успел принять участие в спортивном ток-шоу .

Видео с танцем под названием «Когда оставляешь ребенка с отцом» набрало в Facebook 115 миллионов просмотров.