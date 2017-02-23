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Общество

Папа дома с ребенком. Четырехмесячный танцор стал звездой Интернета

В ролике под названием «Когда дома только парни» малыша держит на руках его папа Адам Баллард. Отец ловко переставляет ножки сына. При этом малышу нравится происходящее, он улыбается и смеется. У Адама есть еще двухлетняя дочка Зоуи.

«Когда мы остаемся дома с моим сыном Майлзом, то находим творческие способы провести время. Спасибо за обратную связь!» — подписал видео отец малыша.

За плечами Балларда актерское прошлое. С рождением сына Адам проводит время с крохой, пока его жена Келли на работе. В то же время папа Майлза поддерживает хорошую физическую форму и успел принять участие в спортивном ток-шоу.

Видео с танцем под названием «Когда оставляешь ребенка с отцом» набрало в Facebook 115 миллионов просмотров.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45719/
просмотров: 320
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