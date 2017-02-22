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Общество

Тройное убийство в Киргшелке. Адвокаты заявляют, что подсудимых пытали

В Первомайском суде Бишкека продолжается процесс по тройному убийству в Киргшелке. Адвокат Анара Кыштабаева ходатайствовала о включении в материалы дела справок, подтверждающих, что в отношении подсудимых Евгения Шулика и Александра Лебедева применялись пытки.

«Центр по предупреждению пыток подтвердил, что сотрудники ОВД Иссык-Атинского района применяли пытки. Есть справка и с Госслужбы исполнения наказания. Было подтверждено, что имеются телесные повреждения. Была проведена независимая экспертиза, которая показала следы от избиения у Шулика и Лебедева», — сказала Анара Кыштобаева.

Гособвинитель Гульнара Акимбаева в свою очередь заявила, что по заявлениям о пытках была проведена проверка и вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. «Нет смысла приобщать эти справки», — сказала она.

Судья Эрнис Уулу Айбек заявил, что изучит документы и вынесет решение на следующем заседании.

Гособвинитель Бакыт Доктурбеков заявил ходатайство о приобщении к материалам дела диска с табуляграммой телефонных переговоров подсудимых. Судья оставил вопрос открытым.

24 марта в Киргшелке преступники с особой жестокостью убили трех женщин — хозяйку дома, ее сестру и беременную дочь последней.

Позже, 30 марта, застрелился гражданский муж одной из них — Екатерины Провоторовой. В записке он написал, что не хочет жить без нее.

Задержаны шесть подозреваемых: Илья Пудовкин, Евгений Шулика, Николай Куликов, Эльдар Белоусов, Артем Гогин и Александр Лебедев. Им предъявили обвинения в убийстве и краже.

Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45717/
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