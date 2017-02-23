В Кыргызстане впервые прошел офицерский бал

В канун Дня защитника Отечества Кыргызская государственная медицинская академия совместно с Военным институтом имени Калыйнура Усенбекова устроила офицерский бал.

Девушки в бальных платьях и юноши в военной форме в просторном, светлом зале кружились под звуки вальса. Что может быть прекраснее, чем молодость, красота и изящество, да еще в сопровождении прекрасной классической музыки?

Уроки мастерства

Идея возродить умение офицеров не только покорять врага на поле битвы, но и женские сердца на танцполе, принадлежит Медакадемии. Руководство Военного института ее поддержало.

— В Год культуры и нравственности, которым объявлен 2017-й , мы хотели показать молодому поколению, что человечество выработало богатый этикет взаимоотношений между полами, что отношения эти должны быть чистыми, высокими. А офицеры на балу могут продемонстрировать, насколько галантно могут вести себя с девушками, — рассказала о цели данной акции проректор медицинского вуза Гульмира Жумалиева.

Фото: ИА «24.kg». Будущие врачи и офицеры на балу в КГМА

И чтобы офицеры смогли блеснуть на балу, им предоставили для подготовки все условия: зал для репетиций, пригласили хореографа, автобусом возили студенток мединститута на занятия, даже питание организовали.

Как рассказала доцент кафедры лорболезней и начальник организационно-массового и воспитательного отдела КГМА Гульмира Арзыкулова, в вузе твердо намерены учить молодежь хорошим манерам. Для этого будут проводить не только балы, но и тематические акции, посвященные правилам поведения и диалога.

Под стук сердца…

— Узнав, что будет организован офицерский бал, я изъявила желание принять в нем участие, ведь столь изысканные мероприятия у нас проходят нечасто, — взволнованным голосом рассказывает только что оттанцевавшая полонез студентка первого курса лечебного факультета Мээрим Талантбекова.

Фото: ИА «24.kg». Императорский вальс на офицерском балу

Девушка уточнила, что давно занимается хореографией, но чтобы овладеть неизвестным ей ранее старинным танцем, пришлось три раза ездить в Военный институт на репетиции.

А курсант четвертого курса Военного института Адилнур Касымбеков считает, что офицерский бал в истории Кыргызстана проводят впервые.

— Мне действительно очень понравилось, — говорит будущий офицер.

Как оказалось, у Адилнура уже есть танцевальный опыт. В мае 2015 года он кружился в ритме вальса на площади Ала-Тоо .

— Считаю, что мужчина должен уметь многое, в том числе хорошо двигаться, к тому же на тоях можно поразить окружающих умением красиво танцевать с дамой, — смеется Адилнур.

Организаторы планируют сделать такие балы ежегодными и очень надеются, что их начинание со временем превратится в добрую традицию.