В Кыргызстане впервые прошел офицерский бал

В канун Дня защитника Отечества Кыргызская государственная медицинская академия совместно с Военным институтом имени Калыйнура Усенбекова устроила офицерский бал.
Девушки в бальных платьях и юноши в военной форме в просторном, светлом зале кружились под звуки вальса. Что может быть прекраснее, чем молодость, красота и изящество, да еще в сопровождении прекрасной классической музыки?
Уроки мастерства
Идея возродить умение офицеров не только покорять врага на поле битвы, но и женские сердца на танцполе, принадлежит Медакадемии. Руководство Военного института ее поддержало.
— В Год культуры и нравственности, которым объявлен
И чтобы офицеры смогли блеснуть на балу, им предоставили для подготовки все условия: зал для репетиций, пригласили хореографа, автобусом возили студенток мединститута на занятия, даже питание организовали.
Как рассказала доцент кафедры лорболезней и начальник
Под стук сердца…
— Узнав, что будет организован офицерский бал, я изъявила желание принять в нем участие, ведь столь изысканные мероприятия у нас проходят нечасто, — взволнованным голосом рассказывает только что оттанцевавшая полонез студентка первого курса лечебного факультета Мээрим Талантбекова.
Девушка уточнила, что давно занимается хореографией, но чтобы овладеть неизвестным ей ранее старинным танцем, пришлось три раза ездить в Военный институт на репетиции.
А курсант четвертого курса Военного института Адилнур Касымбеков считает, что офицерский бал в истории Кыргызстана проводят впервые.
— Мне действительно очень понравилось, — говорит будущий офицер.
Как оказалось, у Адилнура уже есть танцевальный опыт. В мае 2015 года он кружился в ритме вальса на площади
— Считаю, что мужчина должен уметь многое, в том числе хорошо двигаться, к тому же на тоях можно поразить окружающих умением красиво танцевать с дамой, — смеется Адилнур.
Организаторы планируют сделать такие балы ежегодными и очень надеются, что их начинание со временем превратится в добрую традицию.