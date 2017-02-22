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Общество

Баткен Шерниязов не является распорядителем участка на Скрябина, 45 и 45а

Баткен Шерниязов не является распорядителем участка на улице Скрябина, 45 и 45а, принадлежавшего Максиму Бакиеву — сыну беглого президента КР. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Нурсеит Бектурсунов.

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По его словам, ранее в СМИ появилась информация о том, что распорядителем данного участка является Баткен Шерниязов.

«Однако имеется постановление Генпрокуратуры, в котором говорится, что здание с прилегающим участком передается на ответственное хранение мне, Нурсеиту Бектурсунову», — сказал он.

Напомним, Генеральная прокуратура обвинила главу Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева в том, что он нарушил закон, когда снял арест с недвижимости на улице Скрябина, 45 и 45а.

Данная недвижимость, по сведениям ГП, принадлежит Ульяне Пак, которую называют доверенным лицом Максима Бакиева. Глава ГРС вину отрицает, утверждая, что на момент перерегистрации участка на него не был наложен арест.

Ранее председатель экспертного совета координационного совещания правоохранительных органов Кайрат Осмоналиев сообщил, что стоянкой и контейнерами на данном участке владеет Баткен Шерниязов.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45709/
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