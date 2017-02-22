В пострадавшие от лавины села Чаткальского района доставили гуманитарный груз

В айыльные аймаки Чаткал и Каныш-Кыя Джалал-Абадской области доставлен гуманитарный груз. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

По ее данным, от чрезвычайного ведомства в отрезанные от районного центра села из-за обильного снегопада доставлены шифер и продукты питания, которые будут распределены местной властью.

Как сообщается, машины с гуманитарным грузом выехали из Оша 17 февраля, но из-за бурана и лавиноопасности на перевале Чапчыма ( 68-й километр дороги Ала-Бука — Каныш-Кыя ) им пришлось вернуться, и только 21 февраля они смогли вновь отправиться в пункт назначения.