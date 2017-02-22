Системой видеонаблюдения оснащены почти все школы в Бишкеке

Почти все школы в Бишкеке оснащены системой видеонаблюдения, сообщает пресс-служба мэрии.

По их данным, системой видеонаблюденияв оборудована 91 столичная школа в целях предотвращения различных правонарушений среди учащихся. Видеокамеры установлены не только внутри зданий, но и в школьных дворах. В настоящее время систему устанавливают еще в трех школах.

Таким образом, в ближайшее время будут оборудованы все общеобразовательные учреждения.

Также ведется работа по внешкольному досугу детей. Всего в 2016/2017 учебном году организовано около двух тысяч кружков и секций. Ими охвачено более 60 тысяч детей.