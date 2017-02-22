13:57
+2
USD 69.10
EUR 73.01
RUB 1.19
Общество

Муфтия Кыргызстана обвиняют обиженные

Обвинения правозащитников в адрес муфтия беспочвенны. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава пресс-службы Духовного управления мусульман Кыргызстана Максат Атабаев.

Напомним, сегодня на пресс-конференции правозащитник Келдибек Аскаралиев обвинил муфтия Максата ажи Токтомушева в отсутствии диплома о высшем духовном образовании и подал на него в суд за то, что тот ввел в заблуждение ДУМК и незаконно занял высокий пост.

В пресс-службе ДУМК обвинение отвергли. По ее данным, муфтий Максат ажи Токтомушев имеет два высших образования — духовное и светское.

— Обвинения правозащитников беспочвенны. Как бы его избрали, если бы не было диплома о высшем образовании? — сказал глава пресс-службы.

Как рассказал Максат Атабаев, ДУМК за последние три года добилось существенных улучшений в своей работе и действует исключительно в рамках устава.

— Взять тот же хадж в Мекку или обучение имамов, есть много хороших результатов, но нашлись люди, которым не нравится наш успех, — сказал представитель ДУМК.

По словам Максата Атабаева, в свое время Келдибек Аскаралиев не прошел конкурс на должность юриста ДУМК и, возможно, таким образом вымещает свою обиду.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45682/
просмотров: 443
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане семь из десяти выпускников профлицеев находят работу
Проект «Умная школа» в Кыргызстане под угрозой срыва
Как заставить студента стать семейным врачом?
В Минфине пояснили, когда и сколько денег на образование поступит от ЕС
Миллионы на образование. Черные дыры Минфина
В Кыргызстане ищут компанию для проведения Общереспубликанского тестирования-2017
Минкультуры Кыргызстана не против переноса начала учебного года на 15 сентября. А вы?
Мира Карыбаева: Никакой экономики не может быть в стране, где молодые люди необразованны
Чынара Эсенгул: В ближайшие годы историю религиозной культуры в школах не внедрят
В Кыргызстане программа «Депозит молодого учителя» провалилась и закрыта
Популярные новости
СМИ: Омурбек Текебаев встретился с&nbsp;Курманбеком Бакиевым на&nbsp;Кипре СМИ: Омурбек Текебаев встретился с Курманбеком Бакиевым на Кипре
Два митинга проходят в&nbsp;Бишкеке у&nbsp;&laquo;Белого дома&raquo; Два митинга проходят в Бишкеке у «Белого дома»
ТОП-5 книг от&nbsp;главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова ТОП-5 книг от главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова
Отставки министра здравоохранения Кыргызстана требуют в&nbsp;Бишкеке Отставки министра здравоохранения Кыргызстана требуют в Бишкеке
Бизнес
MegaCom: Связь улучшена в&nbsp;39 населенных пунктах страны MegaCom: Связь улучшена в 39 населенных пунктах страны
Кыргызстанцы покоряют новосибирский торговый комплекс &laquo;Нордмолл Азия&raquo; Кыргызстанцы покоряют новосибирский торговый комплекс «Нордмолл Азия»
Жители Иссык-Кульской области и&nbsp;рабочие &laquo;Лонг Хай&raquo; благодарят депутатов Жители Иссык-Кульской области и рабочие «Лонг Хай» благодарят депутатов
&laquo;Риха&raquo;: У&nbsp;нас действует целая система контроля качества сырья и&nbsp;продукции «Риха»: У нас действует целая система контроля качества сырья и продукции