Муфтия Кыргызстана обвиняют обиженные

Обвинения правозащитников в адрес муфтия беспочвенны. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава пресс-службы Духовного управления мусульман Кыргызстана Максат Атабаев.

Напомним, сегодня на пресс-конференции правозащитник Келдибек Аскаралиев обвинил муфтия Максата ажи Токтомушева в отсутствии диплома о высшем духовном образовании и подал на него в суд за то, что тот ввел в заблуждение ДУМК и незаконно занял высокий пост.

В пресс-службе ДУМК обвинение отвергли. По ее данным, муфтий Максат ажи Токтомушев имеет два высших образования — духовное и светское.

— Обвинения правозащитников беспочвенны. Как бы его избрали, если бы не было диплома о высшем образовании? — сказал глава пресс-службы .

Как рассказал Максат Атабаев, ДУМК за последние три года добилось существенных улучшений в своей работе и действует исключительно в рамках устава.

— Взять тот же хадж в Мекку или обучение имамов, есть много хороших результатов, но нашлись люди, которым не нравится наш успех, — сказал представитель ДУМК.

По словам Максата Атабаева, в свое время Келдибек Аскаралиев не прошел конкурс на должность юриста ДУМК и, возможно, таким образом вымещает свою обиду.