Муфтия Кыргызстана обвиняют обиженные

Обвинения правозащитников в адрес муфтия беспочвенны. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава
Напомним, сегодня на
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— Обвинения правозащитников беспочвенны. Как бы его избрали, если бы не было диплома о высшем образовании? — сказал глава
Как рассказал Максат Атабаев, ДУМК за последние три года добилось существенных улучшений в своей работе и действует исключительно в рамках устава.
— Взять тот же хадж в Мекку или обучение имамов, есть много хороших результатов, но нашлись люди, которым не нравится наш успех, — сказал представитель ДУМК.
По словам Максата Атабаева, в свое время Келдибек Аскаралиев не прошел конкурс на должность юриста ДУМК и, возможно, таким образом вымещает свою обиду.