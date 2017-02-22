Кыргызских артистов пригласили на фестиваль в Самарканд

Исполнителей из Кыргызстана пригласили на международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» («Мелодии Востока») в Самарканд. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

По ее данным, лучшие сценические площадки этого древнего города будут предоставлены мастерам искусств из разных стран мира.

Расходы, связанные с проживанием, питанием и местным транспортом, покрываются дирекцией фестиваля. Международные транспортные расходы покрываются за счет направляющей стороны.

В рамках творческого форума пройдут конкурс на лучшее исполнение национальной песни и инструментальной музыки, выступления участников в концертных залах, церемония награждения лауреатов фестиваля и гала-концерт , а также экскурсия по достопримечательностям города Самарканда.

Оценивать конкурсантов будет международное жюри. Гран-при — $10 тысяч.