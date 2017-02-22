Чиновник от Минздрава КР отрицает свою судимость

Заместитель директора Департамента профилактики заболеваний и госсанэпидемнадзора Кубан Кундашев заявил ИА «24.kg» о том, что не имеет судимости.

Отметим, что у здания Министерства здравоохранения сейчас проходит митинг недовольных ситуацией в системе, в том числе кадровыми назначениями Талантбека Батыралиева.

По словам участников акции протеста, Кубан Кундашев является родным племянником министра здравоохранения Талабека Батыралиева. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

2014-м

2014-м

«Нам стало известно, что Кундашев, по данным информационного центра МВД КР, осужден в 2011 году Свердловским райсудом Бишкека за незаконное приобретение, передачу, сбыт и ношение огнестрельного оружия. А всудом Октябрьского РОВД обвинен за кражу. Дело было прекращено в связи с отказом потерпевшего от поддержки обвинения. Также Кундашев вобвинен в мошенничестве», — перечислили митингующие.

Однако сам Кундашев представил справку из информационного центра МВД от 8 мая 2015 года о том, что не имеет судимости на территории КР.