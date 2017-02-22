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Общество

Отставки главы Минздрава требуют у здания ведомства в Бишкеке

В Бишкеке у здания Министерства здравоохранения проходит митинг за отставку главы ведомства Талантбека Батыралиева.

По словам одного из участников, члена правления Кыргызской нефрологической ассоциации Темира Султаналиева, представители гражданского общества возмущены ситуацией в системе здравоохранения.

Талантбек Батыралиев занимает эту должность уже три года, однако никаких положительных изменений за это время не произошло.

Темир Султаналиев

«Мы требуем отставки министра, его заместителей, а также увольнения среднего медперсонала, которые работают в комиссии. В частности, по переводу больных на бюджетный гемодиализ. В этих комиссиях все поросло коррупцией», — сказал он.

«Мы также требуем возбудить уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Динары Сагинбаевой. Во время ее работы возникли вопросы по тендерам. По моим подсчетам, она получала откат в размере 20 процентов от общей суммы, выделяемой на закупки. В частности, в 2013 году на гемодиализ выделялось 70 миллионов сомов. По моим подсчетам, из этой суммы на больных не хватило 12,5 миллиона сомов, или 19 процентов от суммы», — добавил он.

На месте собрались более 20 недовольных, они держат в руках плакаты с лозунгами «Уважаемый президент, кому вы доверили здоровье народа?», «Кыргызстанцы, сколько можно терпеть произвол Фарида Ниязова и Талантбека Батыралиева» и другие.

Отметим, что самого министра здравоохранения в ведомстве нет, его вызвали в правительство. Представители Минздрава пригласили митингующих в зал заседаний, однако те отказались.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45676/
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