В Высшей лиге КВН Кыргызстана определят полуфиналистов

В Бишкеке 25 февраля состоится очередная игра Высшей лиги КВН Кыргызстана.

В субботу определятся участники полуфинала, который пройдет 1 апреля. За выход в следующий тур поборются сборные БГУ, города Кара-Балты , команды «Разряд», «Своя волна», «Волки с Уолл Стрит», «Дипломаты», женская сборная БГУ, а также гости из Алматы «Томирис».

Выступят и коллективы Школьной лиги КВН.