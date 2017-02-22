В Высшей лиге КВН Кыргызстана определят полуфиналистов

В Бишкеке 25 февраля состоится очередная игра Высшей лиги КВН Кыргызстана.
В субботу определятся участники полуфинала, который пройдет 1 апреля. За выход в следующий тур поборются сборные БГУ, города Кара-Балты, команды «Разряд», «Своя волна», «Волки с Уолл Стрит», «Дипломаты», женская сборная БГУ, а также гости из Алматы «Томирис».
Выступят и коллективы Школьной лиги КВН.
22-й сезон Высшей лиги КВН Кыргызстана стартовал 6 ноября. Игры проходят в Кыргызском национальном драматическом театре имени Т.Абдумомунова, начало в 18.00. Бессменный ведущий игр КВН — Евгений Акопян.