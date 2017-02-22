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Общество

В Высшей лиге КВН Кыргызстана определят полуфиналистов

В Бишкеке 25 февраля состоится очередная игра Высшей лиги КВН Кыргызстана.

В субботу определятся участники полуфинала, который пройдет 1 апреля. За выход в следующий тур поборются сборные БГУ, города Кара-Балты, команды «Разряд», «Своя волна», «Волки с Уолл Стрит», «Дипломаты», женская сборная БГУ, а также гости из Алматы «Томирис».

Выступят и коллективы Школьной лиги КВН.

22-й сезон Высшей лиги КВН Кыргызстана стартовал 6 ноября. Игры проходят в Кыргызском национальном драматическом театре имени Т.Абдумомунова, начало в 18.00. Бессменный ведущий игр КВН — Евгений Акопян.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45673/
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