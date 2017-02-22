Чиновники, наконец, готовы действовать решительно против уничтожителей природы

Чиновники профильного ведомства, наконец, готовы действовать решительно против уничтожителей природы и браконьеров. Решение озвучено в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ), сообщила журналистам консультант по информационной поддержке Рита Тынаева.
По ее данным, руководство ведомства намерено тесно сотрудничать с пограничной и таможенной службами, Госэкотехинспекцией, органами прокуратуры и милиции.
Представители этих госструктур обсудили в Бишкеке вопросы взаимодействия по сохранению объектов животного и растительного мира и пресечению нарушения природоохранного законодательства.
Сохранение животного и растительного мира — дело каждого гражданина, только не все это понимают.Глава ГАООСиЛХ Абдыкалык Рустамов
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Чиновники заверили, что не будут допускать факты сокрытия материалов и искажения фактов нарушения природоохранного законодательства, выявленных при осуществлении оперативной природоохранной работы.