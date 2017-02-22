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Общество

Чиновники, наконец, готовы действовать решительно против уничтожителей природы

Чиновники профильного ведомства, наконец, готовы действовать решительно против уничтожителей природы и браконьеров. Решение озвучено в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ), сообщила журналистам консультант по информационной поддержке Рита Тынаева.

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По ее данным, руководство ведомства намерено тесно сотрудничать с пограничной и таможенной службами, Госэкотехинспекцией, органами прокуратуры и милиции.

Представители этих госструктур обсудили в Бишкеке вопросы взаимодействия по сохранению объектов животного и растительного мира и пресечению нарушения природоохранного законодательства.

Сохранение животного и растительного мира — дело каждого гражданина, только не все это понимают.

Глава ГАООСиЛХ Абдыкалык Рустамов

В 2016-м выявлено всего 435 фактов нарушений правил охоты, браконьерства и уничтожения растительного мира на сумму 4 миллиона 867 тысяч 507 сомов.

Чиновники заверили, что не будут допускать факты сокрытия материалов и искажения фактов нарушения природоохранного законодательства, выявленных при осуществлении оперативной природоохранной работы.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45659/
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