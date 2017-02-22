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Общество

В Кыргызстане впервые сделали операцию по вживлению слухового аппарата

В Кыргызстане впервые сделали операцию по вживлению слухового аппарата BAHA (bone anchored hearing aid). Об этом сообщила пресс-служба Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА).

Отмечается, что операцию по установлению импланта для слухового аппарата костного звукопроведения провел доктор Суреш Нарука из клиники «Аполло» (Индия). Она прошла в Медицинском центре КГМА. Иностранный хирург также выполнил ряд санирующих операций на ухе.

«Доктор Суреш Нарука является хирургом-новатором в области отоларингологии. Его методы лечения заболеваний уха, носа, горла, а также головы и шеи тщательно изучаются в медицинских вузах и успешно применяются на практике. Это его вторая командировка в Кыргызстан. Специалист из Индии прибыл в целях обмена опытом и практическими навыками с молодыми хирургами нашей страны», — отметили в пресс-службе КГМА.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45651/
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