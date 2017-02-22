В Кыргызстане впервые сделали операцию по вживлению слухового аппарата BAHA (bone anchored hearing aid). Об этом сообщила пресс-служба Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА).

Отмечается, что операцию по установлению импланта для слухового аппарата костного звукопроведения провел доктор Суреш Нарука из клиники «Аполло» (Индия). Она прошла в Медицинском центре КГМА. Иностранный хирург также выполнил ряд санирующих операций на ухе.