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Общество

Генпрокуратура привлекла свидетелем находящегося в международном розыске

По делу Карганбека Самакова Генпрокуратура привлекла в качестве свидетеля человека, объявленного в международный розыск. Об этом ИА «24.kg» сообщил подсудимый.

По его словам, сторона обвинения привлекла 61 свидетеля. Из них 60 показали, что видят Карганбека Самакова впервые. «А на 61-го свидетеля — знаменитого Нурлана Асанова, находящегося в международном розыске, возбуждено семь уголовных дел по статье 166 УК КР «Мошенничество», — сообщил Карганбек Самаков.

По его словам, Нурлана Асанова «каким-то образом притащили в суд, где он дал показания и снова исчез». «Это нынешнее лицо Генпрокуратуры», — сказал подсудимый.

Ранее, в августе 2016 года, Нурлана Асанова, обещавшего построить «доступное жилье», объявили в розыск на основании санкции суда.

Напомним, в отношении Карганбека Самакова и других лиц 14 мая 2015 года возбудили уголовное дело о незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в Кара-Джигачском, Байтикском и Лебединовском айыльных округах Аламудунского района Чуйской области. Подсудимый находится под подпиской о невыезде.

Отметим, следователь ГП КР Кылычбек Арпачиев, обвиняемый в вымогательстве крупной взятки у Кубанычбека Самакова, приговорен к 14 годам лишения свободы.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45646/
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