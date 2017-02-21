Генпрокуратура привлекла свидетелем находящегося в международном розыске

По делу Карганбека Самакова Генпрокуратура привлекла в качестве свидетеля человека, объявленного в международный розыск. Об этом ИА «24.kg» сообщил подсудимый.
По его словам, сторона обвинения привлекла 61 свидетеля. Из них 60 показали, что видят Карганбека Самакова впервые. «А на
По его словам, Нурлана Асанова «
Ранее, в августе 2016 года, Нурлана Асанова, обещавшего построить «доступное жилье», объявили в розыск на основании санкции суда.
Напомним, в отношении Карганбека Самакова и других лиц 14 мая 2015 года возбудили уголовное дело о незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в
Отметим, следователь ГП КР Кылычбек Арпачиев, обвиняемый в вымогательстве крупной взятки у Кубанычбека Самакова, приговорен к 14 годам лишения свободы.