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Общество

В дела «Кыргызтелекома» Госкомитет связи вмешиваться не может

«Госкомитет не может вмешиваться в хозяйственную деятельность «Кыргызтелекома» априори, так как компания является акционерным обществом с частной формой собственности», — прокомментировали ИА «24.kg» в пресс-службе Госкомитета информационных технологий и связи (ГКИТиС) информацию в местных СМИ.

Напомним, сегодня со ссылкой на источники в правительстве сообщили: один из фигурантов дела дал показания о том, что именно по указанию главы ГКИТиС Бакыта Шаршембиева летом прошлого года был заключен контракт о повышении стоимости Интернета для Кыргызстана.

«Правление «Кыргызтелекома» подчиняется исключительно совету директоров, избранному государством в качестве акционера», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что в августе председатель правления «Кыргызтелеком» Эмиль Ешеналиев заключил заведомо невыгодный договор с компанией G.К.S.G о доступе к Интернету на скорости 7 Гбит/с ежемесячной абонентской платой для каждой компании в размере $210 тысяч ($30 за 1 Мбит/с).

Главный надзорный орган страны возбудил уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и иных организаций». Позже дело передали Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45643/
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