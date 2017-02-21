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Общество

Звезда Голливуда Анджелина Джоли и ее дети шокировали поеданием пауков

Голливудский секс-символ Анджелина Джоли вновь шокировала общественность. Смелая красотка накормила своих многочисленных детей насекомыми, тарантулами и скорпионами в Камбодже, рассказала ВВС.

Видео процесса готовки и поедания экзотической живности вызывает у зрителей дурноту. Гостеприимные камбоджийцы предоставили Джоли полевую кухню с огромным выбором насекомых и прочих представителей местной фауны.

Анджелина уверенной рукой на глазах у своих детей разделала насекомых и отправила их на раскаленную сковородку. У огромных жуков актриса безжалостно оторвала крылья, у пауков — лапки, а скорпионов обжарила в масле и с огромным аппетитом съела.

Джоли, активно разъезжающая по азиатским странам, давно лакомится подобными деликатесами. «Сверчки. Обычно все начинается со сверчков. Сверчки и пиво, а потом вы переходите к тарантулам», — поделилась опытом артистка, добавив, что насекомые могут быть отличной диетической едой.

Глядя на это, отпрыски звезды сначала были удручены, но затем рискнули кое-что попробовать, отметив, что жареные скорпионы по вкусу напоминают чипсы. Томленые в печи пауки тоже оказались съедобными, никто их в ужасе не выплевывал.

Джоли и ее отпрыски приехали в эту страну на премьеру документального фильма «Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи». И теперь Анджелина охотно водит детей по местным достопримечательностям.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45641/
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