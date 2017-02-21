Звезда Голливуда Анджелина Джоли и ее дети шокировали поеданием пауков

Голливудский
Видео процесса готовки и поедания экзотической живности вызывает у зрителей дурноту. Гостеприимные камбоджийцы предоставили Джоли полевую кухню с огромным выбором насекомых и прочих представителей местной фауны.
Анджелина уверенной рукой на глазах у своих детей разделала насекомых и отправила их на раскаленную сковородку. У огромных жуков актриса безжалостно оторвала крылья, у пауков — лапки, а скорпионов обжарила в масле и с огромным аппетитом съела.
Джоли, активно разъезжающая по азиатским странам, давно лакомится подобными деликатесами. «Сверчки. Обычно все начинается со сверчков. Сверчки и пиво, а потом вы переходите к тарантулам», — поделилась опытом артистка, добавив, что насекомые могут быть отличной диетической едой.
Глядя на это, отпрыски звезды сначала были удручены, но затем рискнули
Джоли и ее отпрыски приехали в эту страну на премьеру документального фильма «Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи». И теперь Анджелина охотно водит детей по местным достопримечательностям.