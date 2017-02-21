Ущерб от незаконного увольнения госслужащих составил 2,6 миллиона сомов

Ущерб от незаконного увольнения госслужащих в Кыргызстане составил 2,6 миллиона сомов. Об этом сообщила Государственная кадровая служба.

По ее данным, на 30 декабря 2016 года в базе данных незаконно уволенных государственных служащих состояли 27 восстановленных сотрудников.

Как пояснили ИА «24.kg» в пресс-службе ведомства, в случае если сотрудника уволили незаконно, а он восстановился на работе через суд, государство выплачивает из бюджета сумму, равную заработной плате за период его вынужденного отсутствия на работе.

«В свою очередь государство должно взыскать эти средства с должностого лица, который незаконно уволил восстановленного позже сотрудника», — сказал пресс-секретарь кадрового ведомства Жоомарт Максатбеков.