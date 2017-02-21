Ущерб от незаконного увольнения госслужащих составил 2,6 миллиона сомов

Ущерб от незаконного увольнения госслужащих в Кыргызстане составил 2,6 миллиона сомов. Об этом сообщила Государственная кадровая служба.
По ее данным, на 30 декабря 2016 года в базе данных незаконно уволенных государственных служащих состояли 27 восстановленных сотрудников.
Как пояснили ИА «24.kg» в
«В свою очередь государство должно взыскать эти средства с должностого лица, который незаконно уволил восстановленного позже сотрудника», — сказал
На сегодня эти 2,6 миллиона сомов не возмещены государству чиновниками, которые незаконно увольняли госслужащих.Жоомарт Максатбеков