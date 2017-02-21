Минздрав беспомощен в борьбе с лжеклиниками. Расследование «24.kg»

Скандально известный лекарь Ашым Зайналиев, что заведует лжеклиникой в столичном микрорайоне «Кок-Джар» , за четыре месяца (с июня по сентябрь 2016-го ) заработал почти миллион сомов. Но это далеко не единичный случай. В Бишкеке подобные лекари и клиники чувствуют себя вольготно, и Министерство здравоохранения беспомощно в борьбе с ними. В этом убедился журналист ИА «24.kg», проведя собственное расследование.

Никому не подвластный лекарь

Химик-биолог по образованию, он не получал лицензию на врачевание. Не делает он и налоговых отчислений. Но это не мешает ему спокойно зарабатывать на доверчивых пациентах. Одна женщина скончалась у него летом на кушетке в кабинете, который сложно назвать операционной. Недавно появилась информация еще об одной онкобольной, которая умерла.

В парламенте не раз требовали закрыть клинику Зайналиева. А в Минздраве только разводят руками: «В нашу компетенцию не входит контроль за действиями субъектов предпринимательства, работающих без лицензии». А потому и критику в свой адрес чиновники здравоохранения считают незаслуженной.

Читайте по теме Как Минздрав знахаря одолеть не смог

«Еще в июле 2016 года по сигналу Станции скорой помощи ГУВД Бишкека возбудило уголовное дело. Однако родственники погибшей забрали заявление, и дело прекратили. Я подала в суд от Минздрава в сентябре, но мне отказали — мол, не имею права, поскольку госорган не пострадал. Тем более что по закону я могу подавать в суд лишь на те организации, которым мы выдали лицензию. А Зайналиев не под нашей властью», — призналась ИА «24.kg» завотделом лицензирования медицинских и фармацевтических услуг Минздрава Бурул Арзыкулова.

«Пришлось поднять шумиху в СМИ. Внутренний аудит Минздрава подсчитал сумму дохода, полученного Зайналиевым. Он составил около миллиона сомов с июня по сентябрь 2016-го . В октябре вновь возбудили уголовное дело. Но воз и ныне там: Зайналиев продолжает работать, — посетовала она. — И таких целителей валом. Они активно рекламируют себя в газетах. Их деятельность для Минздрава как пощечина».

Работа без лицензий

Недавно в адрес Министерства здравоохранения прозвучала критика от представителей общественных объединений. Свои претензии они высказали на пресс-конференции в ИА «24.kg», а днем позже — на митинге.

«Минздрав с нарушениями выдает лицензии. Недавно открылся медцентр «Гонконг» на бульваре Молодой Гвардии, 87. Многие пациенты туда бегут. Олег Горин выдал лицензию китайским специалистам при отсутствии полного пакета документов об образовании. Документы «левые». Нет сертификатов о повышении квалификации. Дипломы не соответствуют требованиям КР», — заявил представитель ОО «Кыргыз чоролору» Кубанычбек Дуйшеев.

Читайте по теме Выбор клиники. Как не нарваться на мошенников?

Заместителя министра здравоохранения Горина такое заявление возмутило: мол, обвиняют зря, и «прежде чем печатать такие провокационные сведения, нужно было уточнить». Рассказал бы тогда журналистам чиновник о нарушениях со стороны ведомства? Вряд ли.

В Минздраве позже признали: «Гонконг» действительно нарушает лицензионные требования. За нарушения ОсОО дважды подвергали административному взысканию согласно законодательству КР. В декабре приостановлено действие лицензии сроком до трех месяцев, то есть до марта 2017-го .

Олег Горин и вовсе заявил ИА «24.kg» о «Гонконге»: «Мы уже давно отозвали лицензию у них». Корреспондент решила проверить.

Фото: ИА «24.kg». Медцентр «Гонконг» работает с приостановленной лицензией

Медцентр как работал, так и работает. Пациентов, а их немало, принимают ежедневно и даже без выходных. А в фойе на видном месте висит копия выданной медцентру лицензии.

Только пациенты на нее не обращают внимания. «Главное, что эффект от лечения есть, мне помогает. А есть лицензия или нет, для меня не важно», — говорит одна из пациенток китайского медучреждения.

А в социальных сетях, где этот центр себя активно рекламирует, появились уже и негативные отзывы.

У Минздрава нет рычагов

«А у нас и знахарь, который угробил женщину, до сих пор работает, — прокомментировал деятельность «Гонконга» Олег Горин. — У нас очень много медицинских центров открывается и работает без лицензий».

«У Минздрава нет никаких рычагов, чтобы их закрыть, — посетовал чиновник. — Правоохранительные органы этим не занимаются, налоговая тоже. В суд передаем, в прокуратуру, а результата никакого. Зато Минздрав всегда только обвиняют. «Гонконг», может, и работает. Но я не могу там караулить или грудью встать, чтобы пациенты туда не шли».

«Вы, как журналисты, можете их закрыть? У Минздрава нет таких полномочий. Ну давайте Горина во всем обвиним! — возмутился замминистра. — Кто-нибудь сейчас бормашину поставит и будет зубы лечить… У нас сколько было в подвалах Ошского рынка зубных! Слава богу, мы навели порядок…»

Мы и на этот базар заглянули. Найти стоматологию не составило труда. Перед входом висят в рамочках сертификаты и лицензия, выданная на два года еще в 2012-м .

— Сколько стоит зуб запломбировать? — спрашиваю у дантиста.

— Минимум 600 сомов, — отвечает тот.

— А лицензия у вас есть?

— Да. Вот же висит, — показывает он.

— Она же просрочена!

— А зачем вам?

— Переживаю за свое здоровье.

— Сейчас спрошу, — пошел дантист за советом к старшему врачу, видимо. — Здесь лицензии сейчас нет. Она в другом месте.

— Значит, нет у вас разрешения.

— Вот же висит, — показывает он снова на просроченный документ. — Просто временно повесили.

Не об этом ли «порядке» говорил Олег Горин?

Закон на страже бизнеса

По словам завотделом лицензирования медицинских и фармацевтических услуг Минздрава Бурул Арзыкуловой, в настоящее время все лицензии на частную медицинскую и фармацевтическую деятельность выдаются бессрочно. «Это и хорошо (клиника может спокойно работать), и плохо (для населения)», — говорит она.

В 2016 году Минздрав выдал около 1,5 тысячи лицензий, в том числе около 700 — на частную медицинскую деятельность.

Столько же лицензий выдали на оказание фармацевтических услуг. А приостановили за нарушение требований действие всего трех лицензий.

«В 2013 году приняли новый закон о лицензионно-разрешительной системе. Он хороший, но немного опережает наши реалии. Здоровье и жизнь — это сфера, которая не подпадает под предпринимательство в чистом виде, к которому свели частную медицинскую деятельность. Это прежде всего социальная сфера», — отметила Бурул Арзыкулова.

«По существующему законодательству о предпринимательской деятельности в КР первые три года после выдачи лицензии мы не можем проверять объекты. Я считаю, что санитарная служба должна выезжать с проверками раз в год обязательно. Потому что сегодня нарушения есть и в аптеках, и в частных организациях здравоохранения», — считает она.

Бизнес сегодня очень хорошо охраняется законом. И наши руки, к сожалению, связаны. Максимум, что мы можем, это сделать предупреждение, приостановить лицензию и только на третий раз подать иск в суд. Бурул Арзыкулова

«Отозвать лицензию Минздрав не может. Это прерогатива суда. При этом не исключено, что медики-предприниматели могут выиграть суд. Там тоже есть коррупционные факторы. Как сегодня работают суды, все знают. Процесс может затянуться на несколько лет, и все это время медики-частники могут работать, принимать пациентов», — говорит Бурул Арзыкулова.

Она признает, что есть услуги, которые не оказывают государственные учреждения, а в частных они лучше и эффективнее. «В частности, косметологические, гемодиализ и другие медуслуги. Считаться с частниками нужно. Необходимо сотрудничать, чтобы население получало качественные медицинские услуги. А задача Минздрава в том, чтобы эти услуги были качественными, а цены приемлемыми и доступными для нашего населения», — говорит она.

Тюрьма за незаконное врачевание

По словам Бурул Арзыкуловой, сегодня для наведения порядка остается только внести изменения в Уголовный кодекс в части незаконного врачевания и незаконной реализации лекарственных средств, предусмотреть уголовную ответственность — до 10–20 лет лишения свободы.

«Ведь речь идет о жизни и здоровье наших граждан. А сегодня за незаконное врачевание предусмотрен штраф в 20 расчетных показателей, то есть всего 2 тысячи сомов», — констатирует она.

Разработал Минздрав и закон о частной медицине, который внесут на рассмотрение парламента.

Пока же пациенту при выборе клиники остается рассчитывать только на свою интуицию. Потому что даже наличие лицензии, как выяснилось, не означает ее подлинности.