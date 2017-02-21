Австралийская официантка «сразилась» с вараном и прославилась в соцсетях

Официантка Самиа Лила из ресторана в Новом Южном Уэльсе в Австралии стала звездой социальных сетей, после того как вытащила варана за хвост из заведения. Об этом сообщил новостной портал Bega District News.

В минувшие выходные посетители ресторана увидели большую ящерицу, ползущую по полу. Затем пресмыкающееся залезло под один из столиков.

«Я посмотрела на нее и сначала подумала, что это собака. Но потом я поняла, что это варан», — рассказала Самиа Лила.

Я не испугалась. Я люблю пресмыкающихся. Самиа Лила

Девушка не растерялась, схватила ящерицу за хвост и потащила ее к выходу. При этом одна из посетительниц даже вскочила на стул от страха.

Девушка приехала из Франции в Австралию в ноябре и собирается продолжить путешествие этим летом.

Видеоролик с бесстрашной официанткой появился на странице ресторана в Facebook в воскресенье и ко вторнику набрал более 300 тысяч просмотров.