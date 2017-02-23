Армия «открытых дверей»

К Дню защитника Отечества Комитет по делам обороны Кыргызстана устроил для подростков «День открытых дверей», чтобы наглядно показать, как молодые люди служат в армии. В Чуйской области свои ворота распахнула знаменитая Кой-Ташская мотострелковая бригада.

Холодные речи и горячий спецназ

В войсковую часть № 73809, что возле села Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области, в качестве гостей мы добирались морозным утром по скользкой дороге.

Детей из близлежащих и столичных школ по-армейски выстроили на плацу, и полковник, представляющий высшее военное руководство, хотя и называл себя таким же гостем, как ребятня и журналисты, дал офицерам короткое наставление.

И только после скучных выступлений депутата Жогорку Кенеша и еще пары чиновников детям стало интересно: бойцы армейского спецназа показали им навыки настоящего рукопашного боя.

Крепкие парни в военной форме с боевой раскраской на лицах ловко опрокидывали друг друга на землю, показывая, как защищаться от нападающего с ножом, и даже освобождали заложников. Завершился номер красивой трехъярусной пирамидой: солдаты взобрались друг другу на плечи и подняли флаг Кыргызстана.

Фото: ИА «24.kg». Бойцы Кой-Тайшской мотострелковой бригады. Показательные выступления.

Современное оружие и воин XVIIвека

А школьников на плацу разделили на группы и повели в казармы знакомить с солдатским бытом.

Внутри здания тишина, в каждой мелочи чувствуется военный порядок. Через большие обзорные окна в коридоре можно заглянуть в комнаты, где спят солдаты. Идеально заправленные постели, чистые полы, ничего лишнего.

— В казарме сохраняется такой режим, чтобы солдатам не было холодно, температуру воздуха проверяют офицеры, — рассказывает рядовой Асманбек Камчиев, который уже 10-й месяц «топчет берцами армейский асфальт».

Он же подвел школьников к столам, на которых разложены различные виды стрелкового оружия — автоматы, пулеметы, пистолеты.

Фото: ИА «24.kg». Солдат показывает автомат Калашникова школьнику

На обзор будущим солдатам и медсестрам выставили не только современное вооружение, но и исторические реликвии: револьверы, штыковые винтовки, автоматы времен Великой Отечественной войны.

Детям помладше было интересно потрогать все образцы своими руками, узнать их названия, а старшие больше норовили сделать модное нынче селфи с оружием в руках. Да и правда, какому мальчишке не хочется покрасоваться с автоматом или пистолетом?

За всей этой суетой молча наблюдал стоящий в сторонке молодой человек в костюме средневекового воина в военном облачении. В железных латах, с длинным мечом и круглым щитом, он казался вполне реальным персонажем, попавшим в наши дни из прошлого.

— Это Россия, XVII век, — лаконично пояснил он сам.

Фото: ИА «24.kg». Молодой человек в обмундировании российского воина 17 века

Серьезная военная техника и «прикольная» служба

Попрощавшись с воином, школьники отправились на транспортную базу части, где гостей ожидали стоящие рядами танки, БТРы, БМП, военные КамАЗы…

Здесь детям дали волю, и они, словно муравьи, взобрались на корпус и захватили всю технику. С одного танка перебирались на другой, залезали внутрь, фотографировались.

Детей не ограничивали, да и зачем? Танки и БТР старые и военной тайны не представляют. Подростков не пустили лишь в кабины новеньких американских грузовиков International. Вот эта техника новая, дорогая.

После экскурсии расспрашиваю юных гостей о впечатлениях.

Ученику 11-го класса школы-гимназии № 24 Бишкека Вите Якину все понравилось.

— Прикольненько, интересно, не каждый день такое увидишь. Узнали, как живут солдаты, как они спят, выступление спецназа прикольное, — рассказал, используя богатый словарь, прикольный парень.

На вопрос, собирается ли он служить в армии, юноша ответил, что в его планы отдать целый год жизни службе Родине не входит.

А вот другой паренек, ученик 9-го класса 66-й школы Дастан, просто грезит о службе в специальном подразделении «Скорпион».

— Все хорошо, ремонт есть, ничего не скрывают, все рассказывают подробно, — говорит будущий спецназовец.

Экскурсия произвела впечатление и девочек, учениц той же школы, Айгерим и Айсулуу.

— Нам понравилось, как служат солдаты, и мы даже задумались, не стать ли нам самим военными, — весело рассуждают они.

Фото: ИА «24.kg». Девочка с пулеметом в день открытых дверей в Кой-Тайшской мотострелковой бригаде.

Веселая армейская жизнь и дедовщина

О веселой армейской жизни поведал и рядовой Асманбек Камчиев.

— Меня определили в артиллерию, питание хорошее, не сравнить с тем, что было раньше. Офицеры проверяют, тепло ли в казармах, техника работает, — рассказал солдат.

Фото: ИА «24.kg». Рядовой войсковой части № 73809 рассказывает школьникам об артиллерийском орудии

Не могли не спросить и о дедовщине, а оказалось, что ее нет. Как так?

— Действительно нет, — убедительно говорит Асманбек. — Ведь люди стали другими, да и само время изменилось.

…Тем, как прошел день открытых дверей, замполит части Алтынбек Узбеков доволен. Его цель — пропаганда армейской жизни, повышение ее престижа в глазах молодежи, воспитание патриотических чувств со школьной скамьи. И для ее достижения все сделано.

Фото: ИА «24.kg». Военнослужащие Кой-Ташской мотострелковой бригады