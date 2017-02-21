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Общество

Утвержден новый состав Общественного совета МВД

Сегодня состоялось первое заседание Общественного совета МВД, где избрали председателя, его заместителей и двух секретарей.

В состав ОС МВД КР вошли:

  • Президент ОФ «Оказание юридической помощи инвалидам» Толкунбек Исаков. Он избран председателем ОС МВД.
  • заместитель декана Бишкекского гуманитарного университета Ялкун Даутов;
  • полковник милиции в отставке Шамшыбек Мамыров;
  • старший преподаватель Кыргызско-Российского Славянского университета Искендер Эратов;
  • сопредседатель ОО «Мекен шейиттери» Бианки Маралбу;
  • профессор КГУ имени Арабаева Айдаркул Каана;
  • председатель Республиканского комитета солдатских матерей Уулкан Байгубатова;
  • председатель профсоюза ТРК «Дордой» Дамира Долоталиева;
  • независимый эксперт Эркинбек Ирискулбеков;
  • директор ОО «Дорожная безопасность» Чинара Касмамбетова;
  • координатор программ по предупреждению пыток Рысбек Адамалиев;
  • проректор Кыргызской государственной юридической академии Арстанбек Мамбеткулов;
  • руководитель проекта Noris.kg Темирлан Солтобаев;
  • директор ОФ «Центральноазиатский центр наркополитики» Александр Зеличенко;
  • юрист Таалайбек Алыбаев.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45629/
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