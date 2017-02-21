Утвержден новый состав Общественного совета МВД

Сегодня состоялось первое заседание Общественного совета МВД, где избрали председателя, его заместителей и двух секретарей.
В состав ОС МВД КР вошли:
- Президент ОФ «Оказание юридической помощи инвалидам» Толкунбек Исаков. Он избран председателем ОС МВД.
- заместитель декана Бишкекского гуманитарного университета Ялкун Даутов;
- полковник милиции в отставке Шамшыбек Мамыров;
- старший преподаватель Кыргызско-Российского Славянского университета Искендер Эратов;
- сопредседатель ОО «Мекен шейиттери» Бианки Маралбу;
- профессор КГУ имени Арабаева Айдаркул Каана;
- председатель Республиканского комитета солдатских матерей Уулкан Байгубатова;
- председатель профсоюза ТРК «Дордой» Дамира Долоталиева;
- независимый эксперт Эркинбек Ирискулбеков;
- директор ОО «Дорожная безопасность» Чинара Касмамбетова;
- координатор программ по предупреждению пыток Рысбек Адамалиев;
- проректор Кыргызской государственной юридической академии Арстанбек Мамбеткулов;
- руководитель проекта Noris.kg Темирлан Солтобаев;
- директор ОФ «Центральноазиатский центр наркополитики» Александр Зеличенко;
- юрист Таалайбек Алыбаев.