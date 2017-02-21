$1,55 тысячи составит стоимость перелета в Мекку в 2017 году

Стоимость перелета в Мекку в 2017 году составит $1,55 тысячи. Об этом сообщили в муфтияте.
По их данным, конкурсе на перевозку паломников в Мекку выиграла авиакомпания Саудовской Аравии Flaynas. Она единственная своевременно подала документы.
«Компания отвечает всем требованиям Духовного управления мусульман Кыргызстана», — сообщили в муфтияте.
Аравийская авиакомпания Flynas основана в городе Эр-Рияд в 2007 году как Nas Air и тогда же начала свою активную деятельность. Буквально с самого своего появления на рынке компания заявила о себе как о бюджетном авиаперевозчике, специализирующемся на внутренних и международных рейсах.
Аравийская авиакомпания Flynas основана в городе Эр-Рияд в 2007 году как Nas Air и тогда же начала свою активную деятельность. Буквально с самого своего появления на рынке компания заявила о себе как о бюджетном авиаперевозчике, специализирующемся на внутренних и международных рейсах.