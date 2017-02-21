Налоги и штрафы: мэрия Бишкека решает, как бороться с бездомными собаками

В столичном управлении жилищно-коммунального хозяйства при мэрии Бишкека с десяток зоозащитников под председательством вице-мэра Эркина Исакова пытались решить, что делать с бездомными собаками.

Стенка на стенку

Споры оказались жаркими. Жарче, пожалуй, только словесные баталии в парламенте страны. Однако прийти к единому мнению стороны не смогли.

А проблема, надо признать, актуальная. Встреча с голодной бродячей стаей собак грозит человеку серьезной опасностью. Взрослый мужчина еще сможет предпринять хоть какие-то усилия, чтобы унести свои ноги живым и невредимым от таких животных, а что может сделать пожилой человек или маленький ребенок? Страшно представить…

Немало жалоб поступает и в адрес сотрудников муниципального предприятия «Тазалык», в функции которого включили отстрел бродячих животных. Точной инструкции, как выполнить их, нет. Вот и получается, что они, по словам горожан, то устраивают кровавую бойню на глазах у детей, то по ошибке убивают домашнее, прирученное животное.

Зоозащитники предлагают…

Одна из участниц встречи предложила адаптировать к нашим условиям российский документ по ОСВ (отлов — стерилизация -возврат).

— Российский опыт ОСВ ввели в 2000-х . Проект провалился. В крупных городах он сейчас не применяется. Закончился он огромными стаями, жалобами населения, порождениями догхантеров (частных лиц, которые незаконно взяли на себя функцию отстрела). В крупных городах ОСВ заменили муниципальными приютами. Был один город — Питер, который рассказывал об успешном ОСВ. В итоге, когда начали анализировать информацию, стало ясно, что животных просто выбили, — прокомментировала предложение представитель ОФ «Право на жизнь» Алла Кобцова.

Читайте по теме Друзья человека: огонь на поражение

— Пока не будет закона об ответственности владельцев за выброс животных, изменений не будет. Надо ввести штрафы, — прозвучало еще одно предложение.

— Хорошо, а как доказать факт выброса? — спросил Эркин Исаков. — Ну примем закон, а что дальше? Лишние законы создадут почву для злоупотреблений. Тот же домком, квартальный или участковый будут спекулировать.

— В многоэтажных домах можно возложить это на домкома. Тот должен довести до владельцев животных, что нужно чипировать собак. Самое главное, когда приобретаешь животное, его нужно зарегистрировать. Нужна общая компьютерная база данных, — предложила представитель благотворительного фонда помощи животным «Гуманный мир» Ольга Арсеньева.

Впрочем, у нас сегодня нет базы данных по детям, оставшимся без попечения родителей или находящимся в трудной жизненной ситуации. А тут собаки…

вице-мэр

— Давайте уйдем от идеального мира и вернемся в наши реалии, — заметил. — В многоэтажных домах животных намного меньше, чем в частном секторе. В квартире человек ухаживает за своим питомцем, моет, прививает, они участвуют в соревнованиях, завоевывают медали. У хозяев, проживающих в частном доме, такие случаи тоже есть.

Но есть и дворовые псы, которых даже не кормят. Дверь открыли, дали пинка на улицу, и все. И за приплодом, естественно, никто не следит. Приволокла собака щенят, и начинается борьба за выживание. Если кто-то сознательный, то раздал или на базар отнес за символическую плату, а кто-то просто коробку на улицу выставил. Именно в частном секторе и складывается благоприятная среда для размножения бездомных собак…

Право выбора

— А если я хочу избавиться от собаки? Что я должна сделать? — поинтересовалась Алла Кобцова.

— Платите штраф, отдайте в приют. Нужен комплекс мер, — прозвучали варианты.

— Если человеку собака не нужна, он от нее избавится. Возьмет липовую справку у ветеринара, что она была смертельно больна. Что угодно сделает, — не согласилась она.

— Утопит завтра, как Герасим Муму. И что дальше? — уточнил вице-мэр .

— Введя ответственность, мы исключим выброс собак, — уверена Ольга Арсеньева.

— Если мы сейчас обложим владельцев собак налогом, они начнут от них избавляться, — возразил Эркин Исаков.

Читайте по теме Мэрия готова выделить участок под приют для животных

— Проект с обязательной маркировкой провалился во всем мире, даже в Германии и Штатах. Нигде не достигли полной результативности. А вы хотите этого в нашей стране, где нет культуры содержания животных! — раскритиковала и это предложение Алла Кобцова. — Почему существуют бездомные животные? Потому что их выбрасывают. Единственный вариант — стерилизация. А вы хотите начать со сложного. Проще надо!

Временами услышать конкретные предложения по разрешению проблемы было просто невозможно. Все участники перебивали друг друга. Вице-мэру стоило приложить немало усилий, чтобы навести порядок.

«За» и «против» отстрела

— В том виде, в каком отстрел сегодня существует, его нужно отменить, — считает представитель фонда «Добрые руки» Лариса Слободская. — Вчера звонила девушка, рыдает: приехали по заявлению, застрелили офисную стерилизованную собаку, которая сидела за забором, а остальные так и бегают. Еще и 400 сомов потребовали.

— Да никто не требовал денег, а заявление дал сам директор предприятия, — не удержался представитель «Тазалыка».

— Это частный случай, — предположил кто-то из чиновников.

— Эти частные случаи каждый день на улицах происходят, — возмутилась Слободская.

— Первой на мушку попадет прирученная, прикормленная и привитая собака. Потому что она не боится людей. А дикая убежит. Прежде чем отстрелить, нужно попросить, чтобы жильцы пальцем показали конкретную собаку. И почему один человек должен решать судьбу животного? А вдруг он просто не любит собак?! Нужно собрать все данные о человеке, вызывающем «Тазалык», — предложили представители фонда «Добрые руки».

«Тазалыку» вообще не нужна эта работа, они были бы только рады избавиться от этой функции. Но пока отстрел нужен. Эркин Исаков

2016-й

Зав Бишкеке, к слову, отстрелили более 12,6 тысячи собак.

— В ряде стран есть отстрел, где-то введена эвтаназия. Но бороться с бездомной популяцией, пока не будет решена проблема домашней популяции, бессмысленно, — заметила Алла Кобцова.

К чему пришли в итоге

Предложений прозвучало много. Некоторые были откровенно нереальными. В частности, предлагали ввести в структуру мэрии штатную единицу, ответственную за собак, омбудсмена по домашним животным. Так и хочется спросить: омбудсмена по делам детей не ввели, а по животным найдем?

Также предложено вести учет животных.

У нас тут людей скрывают. Я правду говорю! За мусор не хотят платить. А вы про собак. Эркин Исаков

А еще предложили внедрить чипирование собак, начать их бесплатную стерилизацию за счет местного бюджета, предусмотреть штраф за самовыгул на улицах города и ввести налог на нестерилизованных животных.

Все эти мнения, по словам Эркина Исакова, проанализируют. А пока решено… создать рабочую группу, в состав которой включили представителей Академии наук, ветеринарной службы и Госсанэпиднадзора.

Без рабочей группы, как всегда, не обойтись. Хотя, казалось бы, все просто. Мы в ответе за тех, кого приручили. Каждый просто должен начать с себя.