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Общество

Как мужчины-чиновники готовятся к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня государственные органы покупают цветы и подарки. Объявления размещены на портале государственных закупок.

Токмакский дом культуры выделил на подготовку к празднику 88,4 тысячи сомов. Розы обойдутся в 52 тысячи сомов, открытки — в 36,4 тысячи.

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Сельская управа Чек-Абад потратит 6 тысяч сомов на цветы и 30 тысяч на платки. На праздничный стол с угощениями из местного бюджета выделят 23,1 тысячи сомов.

Ранее мэрия Бишкека объявляла тендер на подготовку к 8 Марта. Праздничное оформление оценили в 60 тысяч сомов. Управлению капитального строительства этого показалось недостаточно, и оно заказало еще панно за 42,8 тысячи сомов.

Мэрия Шопокова выделила на покупку подарков женщинам 70 тысяч сомов. В качестве презента им готовят полотенца и гвоздики.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45619/
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