Как мужчины-чиновники готовятся к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня государственные органы покупают цветы и подарки. Объявления размещены на портале государственных закупок.
Токмакский дом культуры выделил на подготовку к празднику 88,4 тысячи сомов. Розы обойдутся в 52 тысячи сомов, открытки — в 36,4 тысячи.
Сельская управа
Ранее мэрия Бишкека объявляла тендер на подготовку к 8 Марта. Праздничное оформление оценили в 60 тысяч сомов. Управлению капитального строительства этого показалось недостаточно, и оно заказало еще панно за 42,8 тысячи сомов.
Мэрия Шопокова выделила на покупку подарков женщинам 70 тысяч сомов. В качестве презента им готовят полотенца и гвоздики.