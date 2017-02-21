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Общество

Адвокат отмечает, что в деле Самакова нет доказательств злоупотреблений

«Если Игорь Чудинов и Искендербек Айдаралиев (бывший глава правительства и экс-первый вице-премьер . — Прим. ИА «24.kg») нарушили закон, то где же ответственность других чиновников, начиная с районного звена и органов местного самоуправления?» — поинтересовался сегодня в суде по делу Карганбека Самакова адвокат Илларион Адамян.

По его словам, учитывая, что речь идет о процедуре принятия решения, то в случае ее нарушения в материалах дела присутствовали бы документы, то есть вещественные доказательства допущенных нарушений.

«Но после многочисленных допросов свидетелей, подсудимых, исследования материалов остается только констатировать, что в уголовном деле каких-либо доказательств нарушения установленного порядка и, тем более, злоупотреблений в действиях кого-либо из должностных лиц вообще нет», — сказал Илларион Адамян.

Он подчеркнул, что поскольку и республиканская земельная комиссия, и правительство являются органами коллегиальными, то и действия чиновников Чудинова и Айдаралиева являются совершенно правомерными.

«Очевидно, что при таких обстоятельствах прокуратура фактически отменила положения Конституции КР, Земельного кодекса, Закона «О правительстве», — резюмировал Илларион Адамян.

Напомним, в отношении Карганбека Самакова и других лиц 14 мая 2015 года возбуждено уголовное дело о незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в Кара-Джигачском, Байтикском и Лебединовском айыльных округах Аламудунского района Чуйской области.

Подсудимый находится под подпиской о невыезде.

Следователь ГП КР Кылычбек Арпачиев, обвиняемый в вымогательстве крупной взятки у сына депутата Кубанычбека Самакова, приговорен Первомайским судом к 14 годам лишения свободы.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45601/
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