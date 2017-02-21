Адвокат отмечает, что в деле Самакова нет доказательств злоупотреблений

«Если Игорь Чудинов и Искендербек Айдаралиев (бывший глава правительства и
По его словам, учитывая, что речь идет о процедуре принятия решения, то в случае ее нарушения в материалах дела присутствовали бы документы, то есть вещественные доказательства допущенных нарушений.
«Но после многочисленных допросов свидетелей, подсудимых, исследования материалов остается только констатировать, что в уголовном деле
Он подчеркнул, что поскольку и республиканская земельная комиссия, и правительство являются органами коллегиальными, то и действия чиновников Чудинова и Айдаралиева являются совершенно правомерными.
«Очевидно, что при таких обстоятельствах прокуратура фактически отменила положения Конституции КР, Земельного кодекса, Закона «О правительстве», — резюмировал Илларион Адамян.
Напомним, в отношении Карганбека Самакова и других лиц 14 мая 2015 года возбуждено уголовное дело о незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в
Подсудимый находится под подпиской о невыезде.
Следователь ГП КР Кылычбек Арпачиев, обвиняемый в вымогательстве крупной взятки у сына депутата Кубанычбека Самакова, приговорен Первомайским судом к 14 годам лишения свободы.