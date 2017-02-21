У «Белого дома» митингующие требуют справедливости

У «Белого дома» в центре Бишкека проходит митинг сторонников Дастана Сарыгулова.

Как рассказал Айбек Мырза, председатель комитета по его защите, цель акции — добиться от властей прекращения политического преследования Дастана Сарыгулова.

Как сказал правозащитник, они написали обращение на имя президента, спикера, председателя Первомайского районного суда с просьбой рассмотреть вопрос о политзаключенных.

«Мы просим вынести справедливое решение суда в отношении Дастана Сарыгулова, которого незаслуженно осудили на 12 лет», — сказал Айбек Мырза.

Фото: ИА «24.kg». Митингующие держат плакаты с требованием прекратить преследование Дастана Сарыгулова

По словам одной из участниц митинга Риты Карасартовой, она не разделяет политические взгляды некоторых политзаключенных, но считает, что судебный процесс по их делу должен быть открытым.

«Если есть доказательная база их вины, пусть ее продемонстрируют, чтобы люди знали, что такие действия являются тяжким преступлением», — сказала Рита Карасартова.

В митинге участвуют около 20 человек. Правопорядок охраняют сотрудники милиции.