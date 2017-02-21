В Турции начался суд над участниками неудачного военного переворота

В турецком городе Мугла начался судебный процесс над 47 участниками неудачного военного переворота. Их обвинили в покушении на жизнь президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщило euronews.

Как отмечается, 44 обвиняемых под усиленным конвоем доставили в здание торгово-промышленной палаты Муглы, где проходит суд. Еще трое находятся в розыске. В их числе Фетхуллах Гюлен, которого турецкие власти называют организатором путча.

У здания суда обвиняемых встречала манифестация с плакатами «Игра окончена» и «Требуем смертной казни».

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«Все граждане нашей страны защитили суверенитет Турции, в том числе оппозиционные партии: и левые, и правые. Так что речь не только об Эрдогане», — говорит руководитель местного отделения правящей Партии развития и справедливости.

Каждого из обвиняемых прокуратура требует осудить на шесть пожизненных сроков тюремного заключения за то, что, по версии следствия, 16 июля 2016 года группа бойцов армейского спецназа по указанию и при поддержке других путчистов попыталась захватить и убить президента Эрдогана на курорте Мармарис, где он отдыхал.

После подавления попытки путча в Турции арестовали около 43 тысяч человек, около 100 тысяч уволены с государственной службы.