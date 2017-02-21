В суде решается судьба бишкекского сквера на Сухомлинова

Сегодня, 21 февраля, в Межрайонном суде состоится процесс по возврату в собственность города сквера на пересечении улиц Сухомлинова и Орджоникидзе.
По данным столичной мэрии, земельный участок продан незаконно, на его месте планировалась стройка.
Земельный участок еще в 1999 году постановлением мэрии Бишкека передали в частную собственность Абдирейиму Кулбаеву, который на тот момент был
Департамент индивидуального жилищного строительства выдал предписание о приостановлении строительных работ.
По словам представителей Ленинской райадминистрации, чиновники надеются, что суд отменит постановление о выделении земельного участка.
Это первое заседание.