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Общество

В суде решается судьба бишкекского сквера на Сухомлинова

Сегодня, 21 февраля, в Межрайонном суде состоится процесс по возврату в собственность города сквера на пересечении улиц Сухомлинова и Орджоникидзе.

По данным столичной мэрии, земельный участок продан незаконно, на его месте планировалась стройка.

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Земельный участок еще в 1999 году постановлением мэрии Бишкека передали в частную собственность Абдирейиму Кулбаеву, который на тот момент был вице-мэром Бишкека. В 2011-м землю купил гражданин С. Э. Сарыбаев, который осенью 2016-го затеял строительство на месте сквера.

Департамент индивидуального жилищного строительства выдал предписание о приостановлении строительных работ.

По словам представителей Ленинской райадминистрации, чиновники надеются, что суд отменит постановление о выделении земельного участка.

Это первое заседание.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45595/
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