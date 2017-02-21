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Общество

Казанскую Вышенскую икону Божией Матери привезут в Бишкек

В Бишкек 22 февраля привезут Казанскую Вышенскую икону Божией Матери и частицу святых мощей святителя Феофана Затворника, который в уединении молился перед чудотворным образом. Об этом сообщили в Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

По их данным, святыни прибудут в Свято-Воскресенский кафедральный собор в 14.30. После торжественной встречи на соборной площади состоится молебен. Святыни будут находиться в Свято-Воскресенском соборе до 27 февраля.

Икона прославилась в 1812 году. Послушница московского Зачатьевского монастыря Мария Аденкова вместе с иконой бежала в Тамбов, спасаясь от французов. По дороге ямщик попытался ограбить женщину, и она обратилась с мольбой к Богоматери. Внезапно от иконы раздался голос, а мужчина ослеп.

В 1827 году чудотворный образ передали в Вышенскую пустынь, а в 1841 году он спас город Тамбов от эпидемии холеры, которая остановилась после усердных молитв перед иконой, а многие заболевшие горожане исцелились.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45590/
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