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Общество

Скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин

Фото: Интернет. Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин

В результате сердечного приступа скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, вчера в дипломатическом представительстве РФ на Манхэттене Виталию Чуркину стало плохо. Его доставили в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка, где врачи констатировали смерть.

Российский дипломат умер накануне своего 65-летия.

Справка ИА «24.kg». Профессиональные заслуги Виталия Чуркина перечислять можно бесконечно, рассказывая, как он выходил с достоинством из самых взрывоопасных и сложных ситуаций, а также находил решения различных проблем международного уровня. Выступления Виталия Чуркина демонстрируют миру его как профессионального дипломата, хотя, зачастую, высказывания дипломата ставили многих в тупик.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45578/
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