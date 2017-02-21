В результате сердечного приступа скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Об этом сообщают российские СМИ.
По их данным, вчера в дипломатическом представительстве РФ на Манхэттене Виталию Чуркину стало плохо. Его доставили в Пресвитерианский госпиталь
Российский дипломат умер накануне своего
Справка ИА «24.kg». Профессиональные заслуги Виталия Чуркина перечислять можно бесконечно, рассказывая, как он выходил с достоинством из самых взрывоопасных и сложных ситуаций, а также находил решения различных проблем международного уровня. Выступления Виталия Чуркина демонстрируют миру его как профессионального дипломата, хотя, зачастую, высказывания дипломата ставили многих в тупик.