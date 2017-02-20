Спецназовцы Кыргызстана и Индии проводят учения в горах, несмотря на лавины

Военные Кыргызстана и Индии на открывшихся сегодня в Джалал-Абадской области совместных учениях подразделений специального назначения «Канжар-2017» отработают проведение спецоперации в горных условиях. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Генштаба КР.

По словам собеседника агентства, «в течение двух недель военнослужащие будут отрабатывать ведение совместной специальной операции по выявлению, локализации и уничтожению незаконных вооруженных формирований в горных условиях. Планом учений предусмотрены практические занятия и тренировки, включая ночные, обмен опытом по тактико-специальной , разведывательной, огневой, инженерной, военно-медицинской , горной, подготовке по связи и военной топографии».

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Представитель пресс-службы отметил, что учения проводятся по утвержденному Генштабом плану и достигнутыми между Кыргызстаном и Индией договоренностями.

Он уточнил, что кыргызско-индийские учения «Канжар-2017» завершатся 5 марта розыгрышем тактического эпизода по выявлению, локализации и уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности.

Учения спецподразделений Кыргызстана и Индии проводятся в течение последних нескольких лет на постоянной основе.