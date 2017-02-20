20:19
-1
USD 69.11
EUR 73.58
RUB 1.20
Общество

Спецназовцы Кыргызстана и Индии проводят учения в горах, несмотря на лавины

Военные Кыргызстана и Индии на открывшихся сегодня в Джалал-Абадской области совместных учениях подразделений специального назначения «Канжар-2017» отработают проведение спецоперации в горных условиях. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Генштаба КР.

По словам собеседника агентства, «в течение двух недель военнослужащие будут отрабатывать ведение совместной специальной операции по выявлению, локализации и уничтожению незаконных вооруженных формирований в горных условиях. Планом учений предусмотрены практические занятия и тренировки, включая ночные, обмен опытом по тактико-специальной, разведывательной, огневой, инженерной, военно-медицинской, горной, подготовке по связи и военной топографии».

Читайте по теме
В горах Кыргызстана российские Су-25 нанесли удар ракетами по «врагу»

Представитель пресс-службы отметил, что учения проводятся по утвержденному Генштабом плану и достигнутыми между Кыргызстаном и Индией договоренностями.

Он уточнил, что кыргызско-индийские учения «Канжар-2017» завершатся 5 марта розыгрышем тактического эпизода по выявлению, локализации и уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности.

Учения спецподразделений Кыргызстана и Индии проводятся в течение последних нескольких лет на постоянной основе.

Между тем из-за обильных снегопадов в горах на юге Кыргызстана сложилась сложная лавинная обстановка. В минувшее воскресенье в Чон-Алайском и Кара-Сууйском районах соседней с Джала-Абадской Ошской области в результате сошедших на жилые дома лавин погибли три человека, в том числе двое детей. 10 пострадавших в больнице.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45566/
просмотров: 72
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанку осудили в Казахстане за перевозку наркотиков
В горах Кыргызстана российские Су-25 нанесли удар ракетами по «врагу»
Бишкек глазами американки Элизабет Фрай
Европейский союз с пониманием принял позицию Кыргызстана по Азимжану Аскарову
Евросоюз готов выделить дополнительную финансовую помощь Кыргызстану
Кто назвал Алмазбека Атамбаева архитектором демократии, рассказал глава МИД
В России судят гражданина Узбекистана, убившего кыргызстанца
Масштабные учения по борьбе с терроризмом‍ в сети проведут спецслужбы СНГ
Темир Сариев считает вопрос о правильности вступления КР в ЕАЭС неактуальным
Треть кыргызстанцев считают НАТО угрозой
Популярные новости
СМИ: Омурбек Текебаев встретился с&nbsp;Курманбеком Бакиевым на&nbsp;Кипре СМИ: Омурбек Текебаев встретился с Курманбеком Бакиевым на Кипре
Два митинга проходят в&nbsp;Бишкеке у&nbsp;&laquo;Белого дома&raquo; Два митинга проходят в Бишкеке у «Белого дома»
Отставки министра здравоохранения Кыргызстана требуют в&nbsp;Бишкеке Отставки министра здравоохранения Кыргызстана требуют в Бишкеке
ТОП-5 книг от&nbsp;главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова ТОП-5 книг от главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова
Бизнес
&laquo;Риха&raquo;: У&nbsp;нас действует целая система контроля качества сырья и&nbsp;продукции «Риха»: У нас действует целая система контроля качества сырья и продукции
MegaCom поддержал первый республиканский турнир по&nbsp;бадминтону MegaCom поддержал первый республиканский турнир по бадминтону
Популярные кыргызстанские телеканалы стали доступны на&nbsp;O!TV Популярные кыргызстанские телеканалы стали доступны на O!TV
Алмамбет Шыкмаматов: В&nbsp;Кыргызстане семью заменил клан Алмамбет Шыкмаматов: В Кыргызстане семью заменил клан