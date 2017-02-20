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Общество

Ташкент отказался принимать авиарейс из Душанбе

Фото: Радио «Озоди». Самолет авиакомпании «Сомон Эйр»

Ташкент 20 февраля отказался принимать рейс из Душанбе. Это первый запланированный регулярный рейс, который должна была совершить таджикская авиакомпания «Сомон Эйр», сообщило радио «Озоди».

В заявлении таджикской компании вина за произошедшее возложили на Узбекистан: «10 февраля на переговорах в Ташкенте авиакомпании «Сомон Эйр» вручили эксплуатационное разрешение на полеты в аэропорт Ташкента с 20 февраля. Однако сегодня «Сомон Эйр» получила сообщение из аэропорта Ташкента о запрете на выполнение полета».

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Первым регулярным рейсом в Ташкент должны были вылететь 26 пассажиров. Авиакомпания «Сомон Эйр» принесла всем пассажирам извинения, некоторым переоформили билеты на рейс по маршруту Душанбе — Худжанд.

Сообщение между Таждикистаном и Узбекистаном прервали в 1992 году, когда в Таджикистане началась гражданская война. 10 февраля самолет таджикской авиакомпании совершил первый рейс из Душанбе в Ташкент с 14 пассажирами на борту. Этот полет стал первым за 25 лет.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45565/
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