Евросоюз ожидал иного приговора Азимжану Аскарову

Евросоюз ожидал, что по итогам повторного рассмотрения дела правозащитника Азимжана Аскарова приговор будет иным. Об этом сегодня сообщила журналистам сопредседатель комитета парламентского сотрудничества «Кыргызстан — Евросоюз» Ивета Григуле.

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По ее словам, Европарламент и глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини уже высказались по данному вопросу. Поэтому, когда в 2016 году дело Азимжана Аскарова начали пересматривать вновь, в ЕС надеялись на другой приговор.

«Есть некоторые огорчения, что результат только что завершившегося процесса такой, какой есть сейчас. Европейский союз уделяет большое внимание правам человека. И это вопрос тоже будет на повестке дня. Европарламент даст свою оценку», — отметила Ивета Григуле.