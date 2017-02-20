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Общество

Евросоюз ожидал иного приговора Азимжану Аскарову

Евросоюз ожидал, что по итогам повторного рассмотрения дела правозащитника Азимжана Аскарова приговор будет иным. Об этом сегодня сообщила журналистам сопредседатель комитета парламентского сотрудничества «Кыргызстан — Евросоюз» Ивета Григуле.

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По ее словам, Европарламент и глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини уже высказались по данному вопросу. Поэтому, когда в 2016 году дело Азимжана Аскарова начали пересматривать вновь, в ЕС надеялись на другой приговор.

«Есть некоторые огорчения, что результат только что завершившегося процесса такой, какой есть сейчас. Европейский союз уделяет большое внимание правам человека. И это вопрос тоже будет на повестке дня. Европарламент даст свою оценку», — отметила Ивета Григуле.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45559/
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