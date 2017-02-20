Назначен директор Нарынской областной телерадиокомпании

Улана Бакирова назначили директором Нарынской областной телерадиокомпании. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.

Приказ подписал министр культуры Тугелбай Казаков.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма. Улан Бакиров

Улан Бакиров родился в Нарынской области. Имеет высшее образование, окончил Нарынский государственный университет имени С.Нааматова по специальности «Информационные и автоматизированные системы управления» с присвоением квалификации «инженер».

Трудовую деятельность начал в 2008 году журналистом в ЗАО «5-й канал» . В 2009–2010 годах работал обозревателем в информационной программе « Ала-Тоо» Общественной телерадиовещательной корпорации, в 2011–2012 годах — корреспондентом в телерадиокомпании ЭлТР. С 2012 по 2013 год работал главным редактором отдела новостей Нарынской областной гостелерадиокомпании, в 2013 году занимал должность заместителя генерального директора телерадиокомпании «Ош ТВ».

С 2014 по 2016 год — исполнительный директор телерадиокомпании «Башат». В 2016 году вернулся в Общественную телерадиовещательную корпорацию Кыргызской Республики, где до настоящего назначения проработал корреспондентом и ведущим информационно-аналитической передачи «Ала-Тоо» .

Бейшенбек Калыков был освобожден от занимаемой должности директора Нарынской областной телерадиовещательной компании в связи с переходом на другую работу.