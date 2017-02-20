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Общество

Духи от Иванки Трамп стали бестселлером на Amazon

Парфюмированная вода от дочери президента США Иванки Трамп стала бестселлером на сайте интернет-магазина Amazon. Об этом сообщили западные СМИ.

Рейтинги продаж в своих категориях возглавили сразу два товара бренда: спрей и шариковый вариант парфюмированной воды.

Парфюм от Иванки описывается как «соблазнительный и женственный аромат Востока, символ изящества и красоты».

Ранее противники президента США Дональда Трампа и членов его семьи запустили в соцсетях хештег GrabYourWallets. Они призывают бойкотировать товары, производящиеся и продающиеся под громкой фамилией.

Amazon — крупнейшая по обороту компания в мире среди всех, продающих товары и услуги через Интернет.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45553/
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