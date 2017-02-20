Духи от Иванки Трамп стали бестселлером на Amazon

Парфюмированная вода от дочери президента США Иванки Трамп стала бестселлером на сайте
Рейтинги продаж в своих категориях возглавили сразу два товара бренда: спрей и шариковый вариант парфюмированной воды.
Парфюм от Иванки описывается как «соблазнительный и женственный аромат Востока, символ изящества и красоты».
Ранее противники президента США Дональда Трампа и членов его семьи запустили в соцсетях хештег GrabYourWallets. Они призывают бойкотировать товары, производящиеся и продающиеся под громкой фамилией.
Amazon — крупнейшая по обороту компания в мире среди всех, продающих товары и услуги через Интернет.