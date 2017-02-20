Кыргызстанку осудили в Казахстане за перевозку наркотиков

Гражданку Кыргызстана приговорили к 15 годам тюрьмы в Казахстане за перевозку наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области РК.

Как отмечается, у гражданки Кыргызстана, вступившей в сговор с неустановленным следствием лицом, возник умысел на незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта, а также незаконное перемещение через государственную границу Казахстана.

При попытке провоза наркотиков гражданку КР задержали полицейские Жамбылской области. В ее ручной клади обнаружили 1,108 килограмма героина.

Суд признал ее виновной по ряду статей УК РК и приговорил 15 годам 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, кыргызстанке назначили принудительные меры медицинского характера и наблюдение у психиатра по месту отбывания наказания.

Приговор пока не вступил в законную силу, у осужденной есть возможность подать апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию.