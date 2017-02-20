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Общество

Назревает конфликт из-за выборов главы Александровского айыл окмоту

Назревает конфликт из-за выборов главы Александровского айыл окмоту Московского района Чуйской области. Об этом ИА «24.kg» сообщили депутаты местного кенеша.

По их данным, Территориальная избирательная комиссия дважды отказала в регистрации кандидата на должность главы айыл окмоту Ибрагима Баги в связи с недостаточностью трудового стажа в госорганах.

Однако, как пишут депутаты, Ибрагим Баги обратился в Центризбирком, где, рассмотрев его заявление, дали поручение зарегистрировать его в качестве кандидата.

— Документы кандидата соответствуют требованиям Закона «О местном самоуправлении», поэтому мы дали поручение ТИК зарегистрировать его, — сказал эксперт юридического отдела ЦИК Кубат Уметалиев.

Информацию подтвердили и в Московской ТИК.

Как рассказали в Генпрокуратуре, надзорный орган Московского района рассматривает вопрос о трудовом стаже, необходимом для кандидата.

Как стало известно, выборы главы Александровского айыл окмоту, которые должны были пройти 20 февраля, не состоялись из-за отсутствия кворума.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45530/
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