Назревает конфликт из-за выборов главы Александровского айыл окмоту

Назревает конфликт
По их данным, Территориальная избирательная комиссия дважды отказала в регистрации кандидата на должность главы айыл окмоту Ибрагима Баги в связи с недостаточностью трудового стажа в госорганах.
Однако, как пишут депутаты, Ибрагим Баги обратился в Центризбирком, где, рассмотрев его заявление, дали поручение зарегистрировать его в качестве кандидата.
— Документы кандидата соответствуют требованиям Закона «О местном самоуправлении», поэтому мы дали поручение ТИК зарегистрировать его, — сказал эксперт юридического отдела ЦИК Кубат Уметалиев.
Информацию подтвердили и в Московской ТИК.
Как рассказали в Генпрокуратуре, надзорный орган Московского района рассматривает вопрос о трудовом стаже, необходимом для кандидата.
Как стало известно, выборы главы Александровского айыл окмоту, которые должны были пройти 20 февраля, не состоялись