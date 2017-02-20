Водителя Посольства России, совершившего ДТП в Бишкеке, отправили на экспертизу

Водителя Посольства России в Кыргызстане, совершившего ДТП в столице Кыргызстана со смертельным исходом, отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

Возбуждено уголовное дело по статье 281 УК КР «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств».

В МИД направлено письмо с целью получить разрешение от российской стороны провести следственные мероприятия в отношении водителя, который совершил ДТП, проехав на запрещающий сигнал светофора.

В настоящее время водитель проходит судебно-медицинскую экспертизу. Ожидается заключение исследования.

16 февраля в ДТП с машиной российского посольства погиб водитель микроавтобуса, 1955 года рождения.