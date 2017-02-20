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Общество

Водителя Посольства России, совершившего ДТП в Бишкеке, отправили на экспертизу

Водителя Посольства России в Кыргызстане, совершившего ДТП в столице Кыргызстана со смертельным исходом, отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

Возбуждено уголовное дело по статье 281 УК КР «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств».

В МИД направлено письмо с целью получить разрешение от российской стороны провести следственные мероприятия в отношении водителя, который совершил ДТП, проехав на запрещающий сигнал светофора.

В настоящее время водитель проходит судебно-медицинскую экспертизу. Ожидается заключение исследования.

16 февраля в ДТП с машиной российского посольства погиб водитель микроавтобуса, 1955 года рождения.

Около 16.00 автомобиль марки «Тойота Прадо» с дипломатическими номерами, принадлежащими посольству России, столкнулся с грузовым авто «Мерседес-Бенц Спринтер» по дороге в аэропорт «Манас». В машине находились два сотрудника посольства. По предварительным данным, один из автомобилей проехал перекресток на большой скорости на запрещающий сигнал светофора. Обоих водителей госпитализировали.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45529/
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