ТОП-5 книг от редактора «Российской газеты» в Кыргызстане Данияра Каримова

ИА «24.kg» продолжает рубрику « Топ-5 книг». В ней известные люди, политики, общественные деятели рассказывают о любимых книгах, книгах о различных сферах жизни — политике, экономике, бизнесе, детях и воспитании.

Сегодня о том, какие фантастические книги стоит прочесть, рассказывает журналист, редактор «Российской газеты» в Кыргызстане Данияр Каримов.

1«Жук в муравейнике» и его продолжение «Волны гасят ветер» Аркадия и Бориса Стругацких

Фото: Лабиринт.ру. Братья Стругацкие создали в фантастике свой необычайный мир

Эти произведения можно назвать политическим детективом, и такое впечатление действительно складывается — по крайней мере, на первый взгляд. Земная контрразведка пытается раскрыть резидентов «чужих» (не путать с чужими от Алана Дина Фостера, по произведениям которого сняли знаменитые «Чужой», «Чужие») — загадочной и пугающей инопланетной сверхцивилизации Странников. Однако по ходу повествования пытливый читатель поймет, что обе книги несут не столько дух беллетристики, сколько глубокую жизненную мудрость. «Жук в муравейнике» и его продолжение примечательны идеей о том, что «чужие» вполне могут оказаться людьми, братьями-землянами .

Романы онлайн можно почитать здесь, а послушать или скачать аудиокнигу — здесь.

2«Ложная слепота» Питера Уоттса

Фото: yareactor.com. Роман заслужил высокие оценки и за научную достоверность

Книгу можно назвать новинкой, поскольку она вышла в свет несколько лет назад. Однако роман настолько удачен, что вполне может претендовать на звание одного из лучших в мировой фантастике. Человечество замерло в ужасе, ожидая нападения инопланетян. Навстречу армии вторжения выслан корабль с экипажем, который возглавляет… вампир! Да-да , вы не ослышались! Но настоящая угроза человечеству, как нередко бывает, прячется внутри привычного для нас мира и расшифрованного ДНК. К концу произведения, полагаю, ваш взгляд на мир несколько изменится. А кое-кто , возможно, перекрестится.

Прочитать роман онлайн можно здесь, а послушать аудиокнигу — здесь.

3«1984» Джорджа Оруэлла

Фото: wordpress.com. Кадр из фильма «1984», в главных ролях — Джон Херт и Сюзанна Гамильтон

Роман-пророчество , хотя в угоду политкорректности и называется антиутопией. Я поставил бы его в один ряд с не менее пророческой книгой «451 градус по Фаренгейту» от Рея Бредбери, если бы не присущая Оруэллу мрачная ирония. Современному читателю, полагаю, во время и после прочтения обоих произведений не составит труда провести параллели с тем, что наблюдается вокруг. Главное, не перепутать реальности: уж больно схожи.

Послушать аудиокнигу можно здесь, а почитать онлайн — здесь.

4«Звездный десант» Роберта Хайнлайна

Фото: gizmodo.co.uk. Кадр из фильма «Звездный десант». Прочитав книгу, вы поймете, насколько Голливуд ушел от идеи автора

Голливуд попытался снять по этой книге фильм, но, как нередко случается с «фабрикой грез», получился зрелищный боевик, совершенно не раскрывающий суть произведения от признанного мастера фантастики. На мой взгляд, «Звездный десант» можно назвать художественным трактатом о войне — ее причинах, итогах, философии. В чем-то идея произведения перекликается с так называемой теорией войн, пытающейся объяснить зарождение и развитие человеческой цивилизации нашего типа через конфликты интересов, мировоззрений и культур.

Почитать книгу онлайн можно здесь, а послушать аудиокнигу — здесь.

5«Звездные короли» Эдмонда Гамильтона

Фото: Лабиринт.ру. Значительная часть антуража фантастической саги «Звездные войны» Джорджа Лукаса взята из книг Эдмонда Гамильтона

Безусловно, великолепнейшая космоопера, которой будут зачитываться и через сто лет. Книга описывает галактику Млечный Путь через несколько сотен тысяч лет после выхода человека в космос. Битва звездных империй и королевств начинается с путешествия во времени. Что может быть более интригующим? Сюжет может показаться кому-то немного наивным, но только на первый взгляд. Это произведение стоит назвать настоящим коктейлем, в котором есть все — сражения космических флотов, ксеноморфы, заговоры, интриги и, конечно же, большая любовь, перед которой ничто толщи времени и расстояния. Грядущее будет великим и совсем не скучным!

Прочитать книгу онлайн можно здесь, а послушать — здесь.