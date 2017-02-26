ТОП-5 книг от редактора «Российской газеты» в Кыргызстане Данияра Каримова

ИА «24.kg» продолжает рубрику «
Сегодня о том, какие фантастические книги стоит прочесть, рассказывает журналист, редактор «Российской газеты» в Кыргызстане Данияр Каримов.
1«Жук в муравейнике» и его продолжение «Волны гасят ветер» Аркадия и Бориса Стругацких
Эти произведения можно назвать политическим детективом, и такое впечатление действительно складывается — по крайней мере, на первый взгляд. Земная контрразведка пытается раскрыть резидентов «чужих» (не путать с чужими от Алана Дина Фостера, по произведениям которого сняли знаменитые «Чужой», «Чужие») — загадочной и пугающей инопланетной сверхцивилизации Странников. Однако по ходу повествования пытливый читатель поймет, что обе книги несут не столько дух беллетристики, сколько глубокую жизненную мудрость. «Жук в муравейнике» и его продолжение примечательны идеей о том, что «чужие» вполне могут оказаться людьми,
Романы онлайн можно почитать здесь, а послушать или скачать аудиокнигу — здесь.
2«Ложная слепота» Питера Уоттса
Книгу можно назвать новинкой, поскольку она вышла в свет несколько лет назад. Однако роман настолько удачен, что вполне может претендовать на звание одного из лучших в мировой фантастике. Человечество замерло в ужасе, ожидая нападения инопланетян. Навстречу армии вторжения выслан корабль с экипажем, который возглавляет… вампир!
Прочитать роман онлайн можно здесь, а послушать аудиокнигу — здесь.
3«1984» Джорджа Оруэлла
Послушать аудиокнигу можно здесь, а почитать онлайн — здесь.
4«Звездный десант» Роберта Хайнлайна
Голливуд попытался снять по этой книге фильм, но, как нередко случается с «фабрикой грез», получился зрелищный боевик, совершенно не раскрывающий суть произведения от признанного мастера фантастики. На мой взгляд, «Звездный десант» можно назвать художественным трактатом о войне — ее причинах, итогах, философии. В
Почитать книгу онлайн можно здесь, а послушать аудиокнигу — здесь.
5«Звездные короли» Эдмонда Гамильтона
Безусловно, великолепнейшая космоопера, которой будут зачитываться и через сто лет. Книга описывает галактику Млечный Путь через несколько сотен тысяч лет после выхода человека в космос. Битва звездных империй и королевств начинается с путешествия во времени. Что может быть более интригующим? Сюжет может показаться