15:33
-1
USD 69.11
EUR 73.58
RUB 1.20
Общество

Певица из Кыргызстана участвует в украинском шоу «Голос»

Певица из Кыргызстана Салтанат Аширова принимает участие в украинском шоу «Голос». Программу «слепых» прослушиваний показали накануне на канале «1+1».

Певица исполнила песню Aлиши Кис Fallin. К ней повернулись сразу два члена жюри. Однако Джамала, послушав еще раз отрывок из композиции, отказалась принять к себе в команду Салтанат Аширову. Таким образом кыргызстанка попала в команду Потапа.

The Voice («Голос») — франшиза телевизионных вокальных конкурсов. Основана на The Voice of Holland («Голос Голландии»), созданном голландским продюсером Джоном де Молем. Шоу данного формата появились во многих других странах. В прошлом году еще один кыргызстанец, Кайрат Примбердиев, занял третье место в российском шоу «Голос-5».
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45526/
просмотров: 310
Версия для печати
Материалы по теме
Режиссер из Кыргызстана получила главный приз на кинофестивале в Турции
Лучшие письма Деду Морозу. Что хотят сделать дети для Кыргызстана
Некоторые каналы в цифровом телерадиовещании Кыргызстана временно не работают
Группа «Тумар» чудом попала на конкурс «Америка ищет таланты»
Кыргызстанка выиграла международный конкурс Instagram фотографии
Мисс Кыргызстана-2017: Наличие мужа и детей у претенденток не приветствуется
Кайрат Примбердиев стал финалистом российского шоу «Голос»
Эльнура Молдокадырова: Санэпидемстанция предлагала подарки, чтобы программа о нелегальной торговле мясом не вышла в эфир
Кыргызстанец Кайрат Примбердиев вышел в полуфинал конкурса «Голос»
Алмазбек Атамбаев призывает тележурналистов создавать человечные передачи
Популярные новости
СМИ: Омурбек Текебаев встретился с&nbsp;Курманбеком Бакиевым на&nbsp;Кипре СМИ: Омурбек Текебаев встретился с Курманбеком Бакиевым на Кипре
Два митинга проходят в&nbsp;Бишкеке у&nbsp;&laquo;Белого дома&raquo; Два митинга проходят в Бишкеке у «Белого дома»
Отставки министра здравоохранения Кыргызстана требуют в&nbsp;Бишкеке Отставки министра здравоохранения Кыргызстана требуют в Бишкеке
ТОП-5 книг от&nbsp;главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова ТОП-5 книг от главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова
Бизнес
Алмамбет Шыкмаматов: В&nbsp;Кыргызстане семью заменил клан Алмамбет Шыкмаматов: В Кыргызстане семью заменил клан
MegaCom расширяет территорию покрытия 4G LTE MegaCom расширяет территорию покрытия 4G LTE
MegaCom вновь удостоен звания &laquo;Лучший налогоплательщик Кыргызстана&raquo; MegaCom вновь удостоен звания «Лучший налогоплательщик Кыргызстана»
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»