Певица из Кыргызстана участвует в украинском шоу «Голос»

Певица из Кыргызстана Салтанат Аширова принимает участие в украинском шоу «Голос». Программу «слепых» прослушиваний показали накануне на канале «1+1».
Певица исполнила песню Aлиши Кис Fallin. К ней повернулись сразу два члена жюри. Однако Джамала, послушав еще раз отрывок из композиции, отказалась принять к себе в команду Салтанат Аширову. Таким образом кыргызстанка попала в команду Потапа.
The Voice («Голос») — франшиза телевизионных вокальных конкурсов. Основана на The Voice of Holland («Голос Голландии»), созданном голландским продюсером Джоном де Молем. Шоу данного формата появились во многих других странах. В прошлом году еще один кыргызстанец, Кайрат Примбердиев, занял третье место в российском шоу