Певица из Кыргызстана участвует в украинском шоу «Голос»

Певица из Кыргызстана Салтанат Аширова принимает участие в украинском шоу «Голос». Программу «слепых» прослушиваний показали накануне на канале «1+1».

Певица исполнила песню Aлиши Кис Fallin. К ней повернулись сразу два члена жюри. Однако Джамала, послушав еще раз отрывок из композиции, отказалась принять к себе в команду Салтанат Аширову. Таким образом кыргызстанка попала в команду Потапа.