Кыргызских граждан в России считают элитой мигрантов

Кыргызских граждан, работающих в России, считают элитой мигрантов. Об этом на молодежном форуме «Молодежь. Инновации. Будущее» рассказала сотрудник Российской академии наук Елена Кузьмина.

По ее словам, благодаря соглашениям в рамках ЕАЭС для трудовых мигрантов из КР созданы условия наравне с гражданами РФ.

«Решен ряд вопросов — таких, как медицинское обслуживание, обучение их детей», — сказала Елена Кузьмина.

По ее словам, за последнее время численность и доходы мигрантов из Узбекистана и Таджикистана снизилась, в то время как переводы от мигрантов из КР выросли.