Активист подпортил репутацию Эркина Мамбеталиева сообщениями в соцсетях

По словам адвоката бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева Эркина Мамбеталиева, его безупречную репутацию подпортили постами в Facebook. Об этом ИА «24.kg» сообщил гражданский активист Адиль Турдукулов.

По его словам, адвокаты истца сегодня заявили в суде о том, что до постов Турдукулова у их клиента была великолепная репутация.

Напомним, в суд иск к активисту за его посты в социальной сети подал Эркин Мамбеталиев. Бывший телохранитель требует взыскать с Турдукулова 5 миллионов сомов. На предыдущем заседании судья дал Адилю Турдукулову время на поиск доказательств виновности истца.

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Стоит отметить, что в 2008 году Верховный суд КР признал Эркина Мамбеталиева виновным в соучастии в убийстве восьми человек (Чыныбека Алиева, Жыргалбека Сурабалдиева, зятя Азиза Батукаева Хаважи Заурбекова, руководителя пансионата «Рахат» Бахрулы Бурханова, членов ОПГ Нурлана Бердикеева и Таалая Абасова, частного предпринимателя Шамиля Адеева) и приговорил его к пожизненному заключению.

По словам Адиля Турдукулова, сегодня судья частично удовлетворила его ходатайство об истребовании приговоров суда.

«Мы еще раз подчеркнули, что все посты писали, опираясь на публикации в СМИ. Сторона истца также напирала на используемый мной термин «профессиональный киллер»… Опять же, это было не только мое мнение. Данный термин упоминался и в интервью Омурбека Суваналиева, в котором последний перечислял все, в чем обвинялся Эркин Мамбеталиев. Интервью было опубликовано в СМИ, но ополчились на меня», — сказал Адиль Турдукулов.

Следующее судебное заседание пройдет 15 марта.