Бадминтон. Новая волна

Бадминтон в Кыргызстане только набирает обороты. Накануне в Бишкеке на базе АУЦА прошел крупнейший в истории КР турнир по данному виду спорта — Dostor Badmin Open 2017.

Снова в тренде

Баталии развернулись в парном разряде. Участвовали 11 дуэтов из девяти стран. Среди них респектабельные господа, поджарые юноши и стройные девчата. Обстановка дружная, хотя многие увидели друг друга впервые. Некоторые иностранцы специально приехали в КР ради турнира, другие тут живут и с радостью восприняли новость о чемпионате.

Организатор — Федерация бадминтона и сквоша КР. Существует она не первый год, но такие турниры еще не проводила.

«Утром провели соревнования среди студентов. Первое место заняли учащиеся Кыргызско-турецкого лицея, — сообщил ИА «24.kg» президент федерации Айдар Мокенов. — До того не раз проводили студенческие турниры, и представительство на них было небольшим. На Dostor Badmin Open 2017, как видите, картина иная. Цели — показать, что в КР есть бадминтон, и помериться силами с соседями».

«У нас неплохие перспективы, есть база для скачка. В Бишкеке четыре зала, где играют в бадминтон. Пять лет назад возраст тех, кто им занимается, составлял 40–50 лет. Сейчас — 25–30. В секциях много студентов, начинают приходить дети», — добавил Айдар Мокенов.

Ювелирная точность

Многие воспринимают бадминтон как развлечение и вид досуга и в тонкости правил не вникают. А ведь это серьезный олимпийский вид спорта! Играть на пляже и в оборудованном зале — разные вещи.

Фото: На турнире по бадминтону в Бишкеке Dostor Badmin Open 2017

Тут все как положено: натянута сетка, на полу — разметка. Участники мастеровиты и неуступчивы — порой отбивают невероятные удары. Некоторые хитрят и бьют несильно: волан приземляется вплотную к сетке, и соперник не успевает до него добежать. Другие, наоборот, лупят мощно в расчете на то, что противник не успеет отреагировать. Площадка не очень большая, и можно запросто отправить волан в аут. Провести результативную атаку — почти ювелирное искусство! Самые затяжные розыгрыши продолжаются минуты две. Концентрация адреналина в воздухе в это время достигает максимума. Многие не сдерживают эмоций, крича и рыча в конце напряженного розыгрыша. Побеждает, как правило, тот, кто меньше ошибается.

Играющий тренер

На равных с мужчинами играла многоопытная Татьяна Петрова. В бадминтоне она 35 лет, в свое время выступала за сборную Киргизской ССР, была чемпионкой республики в одиночном, парном и смешанном разряде. Сегодня — одна из тех, на ком этот вид в КР держится. Тренирует студентов и играет сама. Призналась ИА «24.kg», что даже в союзное время бадминтон в КР развивался благодаря энтузиастам. «С развалом СССР наступило затишье. В 2000-е поиграла в федерации, которая ныне не работает. Сейчас новая волна. Надеюсь, поднимем бадминтон, — сказала она ИА «24.kg». — Нынешний турнир, например, еще не закончился, а уже можно сказать, что он удался!»

Фото: Один из матчей на турнире по бадминтону Dostor Badmin Open 2017

Крепкие соперники

И действительно, турнир прошел в праздничной атмосфере. «Играю 30 лет. Познакомились с Айдаром Мокеновым в Интернете, и он пригласил на турнир, — сказал ИА «24.kg» 50-летний алматинец Александр Воецкий. — Отличный зал, чудесные соперники. С каждым матчем все веселее. Да и в целом уровень турнира радует. Надеюсь, он станет традицией. Обязательно приедем еще. А вашим спортсменам будем рады на соревнованиях в Алматы».

Кыргызстанцы бились до конца, но победили амбициозные иностранцы. Высшую ступень пьедестала почета заняли Тин Ен Гу и Хан Ву Сойг из Южной Кореи. Вторыми стали Алексей Цой и Игорь Середенко, третье место разделили дуэты Асхат Хисамутдинов — Алексей Пак и Виктор Син — Хан Диохин (все из Казахстана).