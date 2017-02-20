Лучшие письма Деду Морозу. Что хотят сделать дети для Кыргызстана

В Бишкеке сегодня наградят победителей республиканского детского конкурса «Письмо Деду Морозу» на тему «Что я могу сделать для Кыргызстана».
По словам
«Одна девочка из села написала, что вместе с семьей они ездят в районный центр, где катаются на качелях. Когда она вырастет, хочет построить для своего села карусели, чтобы все детки могли кататься. Многие ребята рассказали о миграции, о том, что их родители уезжают за границу работать, а они остаются с бабушками и дедушками и очень скучают по своим мамам и папам», — рассказала она ИА «24.kg».
«Часть ребят поднимали проблемы экологии, чистоты в городах, большого количества машин, — добавила Назгуль Раимкулова. — Один мальчик рассказал о мечте стать летчиком, чтобы помогать деткам из других стран, которые нуждаются в гуманитарной помощи. «Мой брат хочет быть доктором, а сестра дипломатом. Она будет говорить, куда нам нужно ехать, а мы с братом будем ездить и лечить детей», — написал подросток».
Когда мы вырастем, хотели бы построить фабрики и заводы, чтобы кыргызстанцы трудились на родине.Дети
«Мысли у детей очень взрослые. Они поднимают недетские проблемы. Письма настолько трогают душу, что некоторые члены отборочной комиссии прослезились», — отметила она.
Конкурс организован ГП «Кыргыз почтасы» при поддержке Министерства образования и науки.
Первое место присудили шестикласснице Айдане Аманжоловой из села
Второе место разделили два участника — пятиклассник Барсбек Керимкулов из села
Третье место досталось тоже двум участникам — Талантбек уулу Нурдоолоту из села
Также присуждены четыре поощрительные награды (по тысяче сомов), а 45 участников конкурса наградят премией в размере 500 сомов.