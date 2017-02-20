Лучшие письма Деду Морозу. Что хотят сделать дети для Кыргызстана

В Бишкеке сегодня наградят победителей республиканского детского конкурса «Письмо Деду Морозу» на тему «Что я могу сделать для Кыргызстана».

По словам PR-менеджера ГП «Кыргыз почтасы» Назгуль Раимкуловой, всего в республиканскую комиссию поступило 202 письма.

«Одна девочка из села написала, что вместе с семьей они ездят в районный центр, где катаются на качелях. Когда она вырастет, хочет построить для своего села карусели, чтобы все детки могли кататься. Многие ребята рассказали о миграции, о том, что их родители уезжают за границу работать, а они остаются с бабушками и дедушками и очень скучают по своим мамам и папам», — рассказала она ИА «24.kg».

Когда мы вырастем, хотели бы построить фабрики и заводы, чтобы кыргызстанцы трудились на родине. Дети

«Часть ребят поднимали проблемы экологии, чистоты в городах, большого количества машин, — добавила Назгуль Раимкулова. — Один мальчик рассказал о мечте стать летчиком, чтобы помогать деткам из других стран, которые нуждаются в гуманитарной помощи. «Мой брат хочет быть доктором, а сестра дипломатом. Она будет говорить, куда нам нужно ехать, а мы с братом будем ездить и лечить детей», — написал подросток».

«Мысли у детей очень взрослые. Они поднимают недетские проблемы. Письма настолько трогают душу, что некоторые члены отборочной комиссии прослезились», — отметила она.

Конкурс организован ГП «Кыргыз почтасы» при поддержке Министерства образования и науки.

Первое место присудили шестикласснице Айдане Аманжоловой из села Кызыл-Байрак Кеминского района Чуйской области. Девочку наградили денежной премией в 10 тысяч сомов.

Второе место разделили два участника — пятиклассник Барсбек Керимкулов из села Джети-Огуз и шестиклассница Асылбек кызы Айдай из села Кереге-Таш Иссык-Кульской области. Они получат по 4 тысячи сомов.

Третье место досталось тоже двум участникам — Талантбек уулу Нурдоолоту из села Сары-Ой Иссык-Кульской области и Айсалкын Абдылдаевой из села Арал Джалал-Абадской области. Они получат по 2,5 тысячи сомов.

Также присуждены четыре поощрительные награды (по тысяче сомов), а 45 участников конкурса наградят премией в размере 500 сомов.