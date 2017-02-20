11:05
-1
USD 69.11
EUR 73.58
RUB 1.20
Общество

Лучшие письма Деду Морозу. Что хотят сделать дети для Кыргызстана

В Бишкеке сегодня наградят победителей республиканского детского конкурса «Письмо Деду Морозу» на тему «Что я могу сделать для Кыргызстана».

По словам PR-менеджера ГП «Кыргыз почтасы» Назгуль Раимкуловой, всего в республиканскую комиссию поступило 202 письма.

«Одна девочка из села написала, что вместе с семьей они ездят в районный центр, где катаются на качелях. Когда она вырастет, хочет построить для своего села карусели, чтобы все детки могли кататься. Многие ребята рассказали о миграции, о том, что их родители уезжают за границу работать, а они остаются с бабушками и дедушками и очень скучают по своим мамам и папам», — рассказала она ИА «24.kg».

Когда мы вырастем, хотели бы построить фабрики и заводы, чтобы кыргызстанцы трудились на родине.

Дети
«Часть ребят поднимали проблемы экологии, чистоты в городах, большого количества машин, — добавила Назгуль Раимкулова. — Один мальчик рассказал о мечте стать летчиком, чтобы помогать деткам из других стран, которые нуждаются в гуманитарной помощи. «Мой брат хочет быть доктором, а сестра дипломатом. Она будет говорить, куда нам нужно ехать, а мы с братом будем ездить и лечить детей», — написал подросток».

«Мысли у детей очень взрослые. Они поднимают недетские проблемы. Письма настолько трогают душу, что некоторые члены отборочной комиссии прослезились», — отметила она.

Конкурс организован ГП «Кыргыз почтасы» при поддержке Министерства образования и науки.

Первое место присудили шестикласснице Айдане Аманжоловой из села Кызыл-Байрак Кеминского района Чуйской области. Девочку наградили денежной премией в 10 тысяч сомов.

Второе место разделили два участника — пятиклассник Барсбек Керимкулов из села Джети-Огуз и шестиклассница Асылбек кызы Айдай из села Кереге-Таш Иссык-Кульской области. Они получат по 4 тысячи сомов.

Третье место досталось тоже двум участникам — Талантбек уулу Нурдоолоту из села Сары-Ой Иссык-Кульской области и Айсалкын Абдылдаевой из села Арал Джалал-Абадской области. Они получат по 2,5 тысячи сомов.

Также присуждены четыре поощрительные награды (по тысяче сомов), а 45 участников конкурса наградят премией в размере 500 сомов.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45492/
просмотров: 24
Версия для печати
Материалы по теме
Группа «Тумар» чудом попала на конкурс «Америка ищет таланты»
Кыргызстанка выиграла международный конкурс Instagram фотографии
Мисс Кыргызстана-2017: Наличие мужа и детей у претенденток не приветствуется
Отец доказал дочери, что Санта-Клаус не выдумка
Кайрат Примбердиев стал финалистом российского шоу «Голос»
Кыргызстанец Кайрат Примбердиев вышел в полуфинал конкурса «Голос»
Жан Воинов и Тамерлан Назарбеков прошли отборочный тур «Танцев» на ТНТ
Кыргызстанцы заняли призовое место в международном юниорском лесном конкурсе
В Бишкеке выбирают «Автоледи-2016»
Кыргызстан впервые посетит чемпион мира по фотографической памяти
Популярные новости
СМИ: Омурбек Текебаев встретился с&nbsp;Курманбеком Бакиевым на&nbsp;Кипре СМИ: Омурбек Текебаев встретился с Курманбеком Бакиевым на Кипре
Два митинга проходят в&nbsp;Бишкеке у&nbsp;&laquo;Белого дома&raquo; Два митинга проходят в Бишкеке у «Белого дома»
Отставки министра здравоохранения Кыргызстана требуют в&nbsp;Бишкеке Отставки министра здравоохранения Кыргызстана требуют в Бишкеке
ТОП-5 книг от&nbsp;главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова ТОП-5 книг от главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова
Бизнес
MegaCom вновь удостоен звания &laquo;Лучший налогоплательщик Кыргызстана&raquo; MegaCom вновь удостоен звания «Лучший налогоплательщик Кыргызстана»
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц